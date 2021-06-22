黑貓就是讚！周冬雨上海電影節Animaux珠寶上身雙倍萌

同樣是寵物，貓咪的存在常帶給人神奇的療癒力量。而如果能把自己心愛的寵物化為珠寶配戴，又是何等的妙不可言？身為法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）代言人，周冬雨日前在上海電影節期間，戴上一只Animaux系列黑豹指環和一對頂級珠寶系列大皇宮穹頂耳環，閃耀雙倍、賣萌無敵。

屬貓科動物的黑豹，不僅在好萊塢電影中象徵力量與智慧、在宮崎駿電影中更是和童年的心靈連結。歐美愛貓人士甚至將每年8月17日訂為「國家黑貓感謝日（National Black Cat Apprecitaion Day）」，足見黑貓魅力無國界。Boucheron的Animaux系列原本就擅長以寶石、金工捕捉還原動物的神韻，曾經發表過蜂鳥、豹貓、奈良小鹿、刺蝟、幼獅、孔雀、天鵝、獵鷹等不同珠寶，宛如身上的珠寶版本「動物森友會」。

這只Animaux動物系列黑豹指環，使用654顆黑色尖晶石，還原了黑豹皮毛的黝黑透亮，再使用4顆沙弗萊石還原黑豹雙瞳的炯炯有神。而如果說黑貓所在就是幸運，重達14.47克拉的橢圓形切割碧璽，更將明媚與靈動，齊聚一身。