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疫情期間衝i郵箱使用率 中華郵政推優惠＋抽獎
為推廣i郵箱，中華郵政從即日起至9月30日止，推出「網購貨到付款．30郵禮＋月月抽」活動，活動期間內，只要到郵政網購中心購買標示「開箱郵好禮」的指定活動商品，選擇i郵箱、貨到付款方式配送，就有機會參加抽獎，獎項包括咖啡機、果汁機及i郵大禮包等。
中華郵政表示，民眾只要在活動期間購買指定商品，並選擇郵i箱貨到付款，在收到取件簡訊3日內完成付款取貨者，除每筆訂單每滿100元贈「i郵購紅利購物金」1點（1點即1元）外，再加贈紅利購物金30點，可於下次消費時抵用；另單筆消費金額滿450元，還可享免運費及免代收貨款資費。
此外，訂單不用登錄，每筆還可再享1次抽獎機會，活動期間內，按月各抽出30名幸運得獎者，獎項有咖啡機、果汁機及i郵大禮包等共計120項好禮。
中華郵政還提到，即日起與「Taptot拿點」資源分享平台合作，提供「i郵箱」物流配送模式，民眾可透過蘋果手機或平板ios系統內建之APP Store下載「Taptot 拿點」APP（Android系統須待測試完成後上線），選擇以「i郵箱」作為寄件或分享物品管道。
中華郵政公司表示，郵政i郵箱目前在全國各地已布建超過2400處據點，疫情期間，民眾可多利用「i郵箱貨到付款」配送方式，當郵件送抵i郵箱時，收件人將會收到包含取件資訊及銷帳編號的取貨通知簡訊，可選擇以郵政金融卡、郵局實體ATM、郵局網路ATM、e動郵局APP及台灣Pay等多元方式支付貨款後，即可憑手機末3碼及取件碼取件。
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