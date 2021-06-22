工作有度假fu！疫情求生術 飯店業瞄準異地辦公商機

三級警戒持續到6月28日，全台還處於抗疫氛圍，飯店業住宿率低迷，看準異地辦公商機，高雄多家飯店都推出行動辦公專案，鎖定商務人士，還提供餐飲，頗受青睞。

高雄英迪格酒店看準企業實施分流上班或遠距辦公需求，6月初便推出安心辦公專案，持續至6月30日，主打從住家往返酒店定點通勤，降低長時間暴露在外群聚機會。以精緻高級房作為獨立辦公區域，周一至周五，提供上班族9小時安心辦公時刻。業者表示，「安心辦公專案」每天至少有3至5房銷售成績，商務賓客來自半導體、船務相關產業。

為避免群聚風險，每間客房僅容納單人作為商務使用，每房每天收費1600元起，可享有套餐式早餐客房服務，也提供中西式餐點自由選擇搭配，如打狗海鮮粥、燒肉飯、小卷米粉等，讓一天的開端充滿元氣與活力。客房內備有礦泉水、膠囊咖啡機可免費取用，辛勤工作後能用一杯香醇咖啡犒賞自己，也提振精神。

高雄英迪格酒店鄰近高雄中央公園捷運站，通勤便利，業者緊盯防疫細節，每天定時以酒精和抗菌清潔劑為餐廳、客房及公共區域做全面性消毒防護，129間客房都有獨立空調，提供完善的防護措施，要讓異地辦公者安心。

除英迪格酒店外，國泰飯店觀光事業旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店、MADISON TAIPEI慕軒飯店推出「行動辦公室」專案，即日起至9月30日止，將明亮舒適客房打造成安靜且適合獨立工作的辦公空間，平天日租8小時每人每房只要900元起，免費提供茶飲與咖啡，再加碼招待輕食早餐，額外加價1200元享原客房住宿一晚。

業者說，許多人第一次嘗試在家辦公，可能面臨環境、設備問題，進到飯店工作，能讓工作更專注，有助提升效率。

周一至周五租用和逸飯店台北民生館、台南西門館、高雄中山館每人每房只要900元，慕軒飯店、COZZI Blu和逸飯店桃園館每人每房1000元，每房最多可有2人使用，早上7點至10點間即可入房辦公，彈性使用8小時，可暢飲咖啡茶飲、使用高速網路、獨立衛浴空間，並提供影印、傳真、掃描等服務，飯店加碼送早點，且享館內餐廳消費8折優惠。