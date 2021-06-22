快訊

關島推「外國人打疫苗團」！抵達隔天就接種 費用曝光

評／美軍亞太兵力配置爭議：僅台灣需要「非對稱建軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

工作有度假fu！疫情求生術 飯店業瞄準異地辦公商機

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供

三級警戒持續到6月28日，全台還處於抗疫氛圍，飯店業住宿率低迷，看準異地辦公商機，高雄多家飯店都推出行動辦公專案，鎖定商務人士，還提供餐飲，頗受青睞。

高雄英迪格酒店看準企業實施分流上班或遠距辦公需求，6月初便推出安心辦公專案，持續至6月30日，主打從住家往返酒店定點通勤，降低長時間暴露在外群聚機會。以精緻高級房作為獨立辦公區域，周一至周五，提供上班族9小時安心辦公時刻。業者表示，「安心辦公專案」每天至少有3至5房銷售成績，商務賓客來自半導體、船務相關產業。

為避免群聚風險，每間客房僅容納單人作為商務使用，每房每天收費1600元起，可享有套餐式早餐客房服務，也提供中西式餐點自由選擇搭配，如打狗海鮮粥、燒肉飯、小卷米粉等，讓一天的開端充滿元氣與活力。客房內備有礦泉水、膠囊咖啡機可免費取用，辛勤工作後能用一杯香醇咖啡犒賞自己，也提振精神。

高雄英迪格酒店鄰近高雄中央公園捷運站，通勤便利，業者緊盯防疫細節，每天定時以酒精和抗菌清潔劑為餐廳、客房及公共區域做全面性消毒防護，129間客房都有獨立空調，提供完善的防護措施，要讓異地辦公者安心。

除英迪格酒店外，國泰飯店觀光事業旗下全台HOTEL COZZI和逸飯店、MADISON TAIPEI慕軒飯店推出「行動辦公室」專案，即日起至9月30日止，將明亮舒適客房打造成安靜且適合獨立工作的辦公空間，平天日租8小時每人每房只要900元起，免費提供茶飲與咖啡，再加碼招待輕食早餐，額外加價1200元享原客房住宿一晚。

業者說，許多人第一次嘗試在家辦公，可能面臨環境、設備問題，進到飯店工作，能讓工作更專注，有助提升效率。

周一至周五租用和逸飯店台北民生館、台南西門館、高雄中山館每人每房只要900元，慕軒飯店、COZZI Blu和逸飯店桃園館每人每房1000元，每房最多可有2人使用，早上7點至10點間即可入房辦公，彈性使用8小時，可暢飲咖啡茶飲、使用高速網路、獨立衛浴空間，並提供影印、傳真、掃描等服務，飯店加碼送早點，且享館內餐廳消費8折優惠。

若疫情期間想減少移動，可額外加價1200元入住原客房一晚，以小資價體驗星級飯店完整旅宿服務，好好放鬆身心，提升隔日工作動力。

高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
高雄英迪格酒店推安心辦公專案，緊鄰捷運站，訴求定點通勤最放心。圖／高雄英迪格酒店
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供
因應疫情多數企業調整為異地辦公或居家上班，全台和逸、慕軒飯店即日起推出「行動辦公室」日租專案，可彈性使用8小時，再送當日美味早餐。圖／和逸飯店高雄中山館提供

英迪格酒店 咖啡

延伸閱讀

苗栗縣「疫情我來幫」專案 實物銀行物資送125戶

指考在家讀書易分心？咖啡品牌攜手松山奉天宮推文昌加持咖啡

中市疑打疫苗後死亡增5例 市府啟動關懷專案

咖啡過量當心眼睛「癌症」偷走視力！研究：這類人風險大增

相關新聞

逢甲旅館熄燈再一家！ 15年平價「拓程商旅」撤出商圈

受到疫情影響，全台6月份不少餐廳旅館業者選擇停業止血，逢甲繼「黎客商旅」宣布停業後，另一指標性旅店「拓程商旅」也於日前宣告並於6月15日歇業，撤出逢甲商圈。 位於青海路上的「拓程商旅」在地經營1

15年「福容大飯店台北1館」熄燈！690字聲明說再見

新冠肺炎疫情持續，許多餐飲、飯店業受到嚴重衝擊。已經有15年歷史的「福容大飯店台北一館」宣佈，租約將至今年9月到期、不再...

台北101今晚點燈感謝美援疫苗 六句感謝文字曝光

國內新冠疫情嚴峻，美國政府今天送來250萬劑莫德納疫苗援助台灣，讓許多民眾感到振奮，台北101也於稍早點燈，感謝美方對台...

謝謝美國送疫苗！圓山今夜點燈「A♥T」：一起努力！

新冠肺炎疫情衝擊全球之際，美國特捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，並且已於6月20日下午抵達台灣。台北圓山飯店於今夜特別點上...

陪伴北投17年！「Su蔬食料理」熄燈　老顧客不捨

因新冠肺炎疫情所造成的餐飲限制尚未解封，許多餐廳也難以繼續支持。位於北投的老字號蔬食餐廳「Su蔬食料理餐廳」，近期也對外...

嘉義老屋甜點「咖啡漫步」7月熄燈、陸續出清店內設備！網：有錢也吃不到了

嘉義人要哭了！位於市內東區的獨立咖啡館「Come home 咖啡漫步」營業至今近十年，憑藉質感店裝及手作甜點成為當地人的愛店。6月自主停業兩周後，16日才恢復營業、全新調整開店時間，昨（18日）則拋下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。