清潔完雙手別忘一步驟！護手霜迷人氣味帶你神遊全世界

在疫情期間，大家都知道要勤洗手，但每天多次洗手，可能會讓手變得乾燥，甚至出現紅腫，那麼就別忘了要用護手霜，為雙手保濕是很重要的，BYREDO推出全新珍藏版的限量護手霜，共有3款香氣，包括莫哈維之影、無人之境、熱帶爵士，換上新包裝，擦上護手霜，也能用味道神遊到全世界。

BYREDO珍藏版的護手霜，包裝上都使用色彩鮮明的波卡圓點，「莫哈維之影」靈感來自生長於美國莫哈維沙漠的稀有花朵幽靈花，象徵是死亡山谷中的奇蹟，整體香味是木質香，以黃葵籽的麝香、牙買加水果的果香作為前味，紫羅蘭與檀木、木蘭接續，最後的麝香、琥珀、雪松帶來優雅與溫暖感。

「無人之境」是向第一次世界大戰時，為前線服務的護士致敬，帶來撫慰感，前調為土耳其玫瑰、粉紅胡椒揭開了樂觀感，中調為玫瑰核心香，搭配覆盆子的明亮感，最後的紙莎草、白麝香帶來永恆與精細感。