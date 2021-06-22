確定延期！台中國際酒展 延至今年12月底舉辦

原本預訂在7月8日至11日於台中國際展覽館舉辦的台中國際酒展，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，主辦單位外貿協會與展昭國際基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，宣布延期至今年12月24日（五）至27日（一）舉辦。

台中國際酒展是台北國際酒展的中部區域性巡迴展，今年已進入第九屆，是台中地區全年度唯一專業的大規模酒展。主辦單位希望透過台中國際酒展整合產業力量，提供有價值的展覽內容、舉辦免費品酒教室，使中部市場獲得更多酒類資源，以擴大品酒生活化的觀念。

由於展覽尚未開始售票，所以沒有退票問題。至於已經完成免費線上索票的民眾，原本的「參觀入場憑證QR Code」，仍可於新展期使用，不受任何影響。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康