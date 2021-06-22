聽新聞
test
0:00 / 0:00
確定延期！台中國際酒展 延至今年12月底舉辦
原本預訂在7月8日至11日於台中國際展覽館舉辦的台中國際酒展，因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，主辦單位外貿協會與展昭國際基於維護參展廠商及參觀者的健康與安全，宣布延期至今年12月24日（五）至27日（一）舉辦。
台中國際酒展是台北國際酒展的中部區域性巡迴展，今年已進入第九屆，是台中地區全年度唯一專業的大規模酒展。主辦單位希望透過台中國際酒展整合產業力量，提供有價值的展覽內容、舉辦免費品酒教室，使中部市場獲得更多酒類資源，以擴大品酒生活化的觀念。
由於展覽尚未開始售票，所以沒有退票問題。至於已經完成免費線上索票的民眾，原本的「參觀入場憑證QR Code」，仍可於新展期使用，不受任何影響。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言