指考在家讀書易分心？咖啡品牌攜手松山奉天宮推文昌加持咖啡

提神又可拿高分！加碼線上求文昌詩籤、學霸網紅抽獎不手軟 網友直呼「也太佛！」

暑假在即，一年一度的指考即將來臨，但今年的考生特別不一樣，因為他們必須在家備考，更因為疫情而讓指考延期，備考期間再度延長！可是在家讀書不僅有電腦、遊戲、電視令人分心，更可能三番兩頭就被家人的聲音所影響，且舒服的床就在旁邊召喚著你，怎麼抵抗誘惑、又能專心準備考試？曾是許多考生共同回憶的咖啡廣場決定攜手松山奉天宮文昌帝君，推出「文昌加持咖啡廣場」、線上求文昌等多個活動，就是讓大家在家就能拜文昌！紅到連學霸都相挺，免費贈送網友抽獎，讓學生紛紛直呼：「也太佛」！

🔺咖啡廣場攜手松山奉天宮文昌帝君推出保佑考生的系列活動。https://reurl.cc/yEr78a 圖／咖啡廣場 提供

指考學霸黃大謙分享居家指考必備妙招 備考看到床就想躺怎麼辦？ 提神又保佑考高分的「文昌加持咖啡廣場」幫你解決

🔺黃大謙於網上特搜指考生們的煩惱，模仿學測生唯妙唯肖，更分享獨家妙招。 圖片授權：PressPlay

近期黃大謙的一支影片引起指考生們熱議，他募集各種指考生煩惱，還以模仿各種指考生面對的窘境模仿得極為傳神，讓網友大讚：「完全就是我的指考心路！」，他也大方分享獨家妙招就是來上一瓶松山奉天宮文昌帝君保佑的咖啡廣場，造成網友熱烈迴響。而其中從網友回覆內容，可以發現今年在家備考的考生憂心忡忡，因為──在家備考實在太舒服了！原來在家備考誘惑超級多，不僅舒服的床離自己不過幾步，還有遊戲超吸引人、家人在外敲門送水果，而且沒有同儕一起奮鬥更少了幾分衝勁！因此因應今年度的特殊狀況，咖啡廣場攜手松山奉天宮文昌帝君，決定要成為學生們的神助攻，不管是指考居家備考、或是因為疫情取消實體考試但還是有各種線上評量、心得的學生們，都能夠上提神衝一波 考試神助攻的網站線上拜文昌、求籤詩，分享還能抽文昌加持咖啡廣場，讓備考過程都有好喝又提神的咖啡廣場陪伴！

🔺「提神衝一波 考試神助攻網站」可以線上拜文昌、求籤詩，非常時期的一大福音，分享籤詩還可以抽文昌加持咖啡廣場！ 圖／咖啡廣場 提供

醫學系學霸網紅都憶備考淚推咖啡廣場 大放送就是要粉絲通通抽起來！

這次誠意滿滿的網站更引起學霸網紅們獨家公開曾經的備考辛酸史，例如目前就讀於長庚醫學系的一葉草分享當年考上醫學系的經驗，希望可以鼓勵指考生們；而才剛結束考試，已成為準台大醫學系學生的良成也大方分享備考小訣竅，更笑說：「咖啡廣場我也是每日一杯沒有在省的！」表示咖啡廣場是對抗老師催眠的最好妙招，引起眾多高中生共鳴，希望也能和這些學霸一樣，用咖啡廣場來陪伴備考時光！且近期在Instagram上迅速崛起的無厘頭網紅李定倫，以誇張的演繹，淚推文昌加持咖啡廣場既能提神又能考高分，要粉絲們通通都不要錯過！引起眾多高中生爭相留言，喊：「拜託抽到我！」

🔺無厘頭網紅李定倫甫上線不到一小時即獲得12,000讚，吸引近1,500位粉絲留言，爭相想要抽到文昌加持的咖啡廣場！ 圖／咖啡廣場 提供

看李定倫如何淚推咖啡廣場： https://reurl.cc/XWm9E7

不過考生們也不用太擔心，沒抽到也沒關係，即日起可以至momo購物網買到限量文昌加持過的咖啡廣場，或是超商接連推出咖啡廣場第二件六折的優惠，讓指考生們都可以用最優惠的價格精神滿滿的備考，給你最好的祝福！