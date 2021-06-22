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Haut-Brion侯伯王1891年至2002年全收錄！蘇富比將上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
侯伯王1961年，單瓶3公升裝，估價14萬港元起；1961年，1.5公升裝3瓶組，估價17萬港元起。圖／蘇富比提供
侯伯王1961年，單瓶3公升裝，估價14萬港元起；1961年，1.5公升裝3瓶組，估價17萬港元起。圖／蘇富比提供

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。自1855年被列為波爾多一級酒莊的侯伯王酒莊（Chateau Haut-Brion，亦有翻譯為歐布里雍堡），是五大酒莊之一，自1525年開始成為釀酒莊園，酒標上始終不變的侯伯王城堡意象是所有行家心目中的夢幻逸品。

香港蘇富比（Sotheby’s）於6月25日舉辦的「陳年珍寶佳釀—重要波爾多窖藏」現場單一藏家拍賣，可以說是歷來最精彩私人侯伯王珍藏之一，共有1891年至2002年横跨一個世紀的侯伯王上拍。該場拍賣估價逾1,000萬港元，而且所有拍品在為此次拍賣來到香港前，一直儲存在波爾多，且大部份購於上市之時，不論來源還是保存狀況都無懈可擊。

此次拍賣共推出466件頂級波爾多葡萄酒，其中有290項侯伯王拍品，跨越1891至2002年，包括傳奇的1989年（3公升大瓶裝）ｂ、1982年、1961年、1959年、1945年，以及極具歷史性的1929年及1928年。所有來自Château Haut-Brion及La Mission Haut-Brion、1983 及以前的紅酒，都在 2020 年於酒莊進行檢查保養，其中少量曾於1994年換酒塞。除了侯伯王，亦有一級酒莊拍品如拉菲堡、拉圖堡、瑪歌堡，以及來自右岸的柏翠堡、白馬堡及d'Yquem等。※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

Château d'Yquem 1967年，5瓶組，估價30,000港元起。圖／蘇富比提供
Château d'Yquem 1967年，5瓶組，估價30,000港元起。圖／蘇富比提供
La Mission Haut-Brion美訊，1982年， 1.5公升裝3瓶，45,000港元起。圖／蘇富比提供
La Mission Haut-Brion美訊，1982年， 1.5公升裝3瓶，45,000港元起。圖／蘇富比提供
侯伯王1959年，單瓶6公升裝，估價24萬港元起。圖／蘇富比提供
侯伯王1959年，單瓶6公升裝，估價24萬港元起。圖／蘇富比提供
侯伯王1989年，單瓶3公升裝，估價70,000港元起；1989年，6瓶組，估價75,000港元。圖／蘇富比提供
侯伯王1989年，單瓶3公升裝，估價70,000港元起；1989年，6瓶組，估價75,000港元。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於6月25日舉辦「陳年珍寶佳釀—重要波爾多窖藏」現場單一藏家拍賣，共有1891年至2002年横跨一個世紀的侯伯王上拍。圖／蘇富比提供
香港蘇富比將於6月25日舉辦「陳年珍寶佳釀—重要波爾多窖藏」現場單一藏家拍賣，共有1891年至2002年横跨一個世紀的侯伯王上拍。圖／蘇富比提供

香港 紅酒 葡萄酒

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