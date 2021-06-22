跟法國小鮮肉Kevin Mayer學穿搭 晉身品味十項全能！

談品味，德國人的工藝嚴謹不花俏，法國人的浪漫得天獨厚、信手捻來，恰是歐陸兩大特色。男人除了名車、皮鞋，身上手表和皮件同樣是品味的火力展示。如何一次盡得德、法兩國的品味長處？現在你可以跟著法國健美型男Kevin Mayer一同學品味。

Kevin Mayer不是影視名人，但其instagram帳號「mayer.deca」卻有26.5萬粉絲，每則貼文多有平均1.5萬到2.5萬左右按讚數。原來除了擁有健美身形，Kevin Mayer更曾在2018年寫下男子十項全能（Decathlon）世界紀錄，並曾獲奧運銀牌。十項全能很難嗎？十項全能包含了100公尺（競速）、400公尺（競速）、1,500公尺（競速）、跳遠、推鉛球、跳高、、110公尺跨欄、擲鐵餅、撐竿跳高，以及擲標槍，堪稱體能的全方位挑戰。

除了體育賽事的傑出表現，Kevin Mayer日前更和德國精品品牌萬寶龍（Montblanc）一同發表了Montblanc X 9126 by Kevin Mayer限量聯名系列。Kevin Mayer時而以包款搭配長大衣、牛仔褲，展現旅行時的率性，或換上直條紋襯衫、小白鞋，散發遊走於正式、休閒的隨意不拘，相同的是他手上執持的Montblanc X 9126 by Kevin Mayer限量聯名配件。

其中行李袋可當成旅行袋或運動包使用，並以手提或肩背、還能固定在登機箱上，大容量的收納適合三天兩夜的小旅行，訂價約1,210歐元；同系列的收納袋也採簡約設計，和行李袋同樣有著紅藍白三色的9126字樣，並搭配透過再生廢棄物所製造出來的永續性尼龍紗、「Econyl」布料，訂價約330歐元。但9126這個數字有什麼意義？原來這正是Kevin Mayer在2018年時寫下世界紀錄時，十項紀錄所獲的9126點分數，也象徵Kevin Mayer與其職涯的榮耀一刻。