限時4天！家樂福「家電紓困補助金」滿2,000元送200元

夏至氣溫熱到爆，宅在家防疫雖然不怕太陽曬，但各種讓居家生活過得更舒適的家電可不能少，空調、冷凍櫃、大電視、空氣清淨機、遊戲機等都是近期熱賣的品項。

家樂福指出，線上購物今年618檔期創造了超過100%的成長，受疫情影響，民生用品、食品飲料特價商品銷量驚人，光是尿布、衛生紙、咖啡等就售出上千箱；高單家電如Dyson空氣清淨機等也較以往銷售更上一成，顯示民眾因在家工作，也對生活品質更加要求。

為了挺全民度過防疫三級警戒，家樂福延續618優惠家樂福實體分店，於6月22日至6月25日推出家樂福會員專屬「家電紓困補助金」，於全台家樂福量販店單筆購買家電商品，每滿2,000元就送200元家電現金折價券（單筆最高送10,000元家電現金折價券）；全台家樂福超市店每滿600元送60元家電現金折價券（單筆最高送3,000元家電現金折價券）。不管是除舊佈新，還是新添購防疫家電，幫助會員更舒適度過宅家生活。

首次使用玉山家樂福聯名卡綁定家樂福錢包，並於綁定當月內至賣場消費，單筆刷滿499元（含）以上，最高享8%回饋即享券。於賣場內使用家樂福錢包儲值支付最高還可享紅利點數3倍。