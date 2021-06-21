快訊

雨勢達標高雄六龜等5區明天停班課 疫苗接種暫停

限時4天！家樂福「家電紓困補助金」滿2,000元送200元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
6月22日至6月25日推出家樂福會員專屬「家電紓困補助金」，於全台家樂福量販店單筆購買家電商品，每滿2,000元就送200元家電現金折價券。圖／家樂福提供
6月22日至6月25日推出家樂福會員專屬「家電紓困補助金」，於全台家樂福量販店單筆購買家電商品，每滿2,000元就送200元家電現金折價券。圖／家樂福提供

夏至氣溫熱到爆，宅在家防疫雖然不怕太陽曬，但各種讓居家生活過得更舒適的家電可不能少，空調、冷凍櫃、大電視、空氣清淨機、遊戲機等都是近期熱賣的品項。

家樂福指出，線上購物今年618檔期創造了超過100%的成長，受疫情影響，民生用品、食品飲料特價商品銷量驚人，光是尿布、衛生紙、咖啡等就售出上千箱；高單家電如Dyson空氣清淨機等也較以往銷售更上一成，顯示民眾因在家工作，也對生活品質更加要求。

為了挺全民度過防疫三級警戒，家樂福延續618優惠家樂福實體分店，於6月22日至6月25日推出家樂福會員專屬「家電紓困補助金」，於全台家樂福量販店單筆購買家電商品，每滿2,000元就送200元家電現金折價券（單筆最高送10,000元家電現金折價券）；全台家樂福超市店每滿600元送60元家電現金折價券（單筆最高送3,000元家電現金折價券）。不管是除舊佈新，還是新添購防疫家電，幫助會員更舒適度過宅家生活。

首次使用玉山家樂福聯名卡綁定家樂福錢包，並於綁定當月內至賣場消費，單筆刷滿499元（含）以上，最高享8%回饋即享券。於賣場內使用家樂福錢包儲值支付最高還可享紅利點數3倍。

家樂福 空氣清淨機 在家工作

延伸閱讀

全國累計607名學生確診 84%民眾已領孩童防疫補貼

防疫有好心情 汐止金龍里資源回收金捐花色口罩

國民黨捐防疫物資 助淡水馬偕醫護抗疫

柯文哲自認防疫表現大部分OK 議員：三件事已讓你死當

相關新聞

限時4天！家樂福「家電紓困補助金」滿2,000元送200元

夏至氣溫熱到爆，宅在家防疫雖然不怕太陽曬，但各種讓居家生活過得更舒適的家電可不能少，空調、冷凍櫃、大電視、空氣清淨機、遊...

文華東方「片皮烤鴨」省1492、名人坊「一鴨二吃」66折

全民居家防疫，外帶、外送餐點也成為各大餐廳的經營重點。「台北文華東方酒店」自6月22日起，將首度推出「烤鴨外帶」，一鴨二...

只是想去海邊玩而已！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

因為新冠肺炎疫情影響，許多以前我們認為再自然、自由不過的事情都還是無法完成，其中旅行就是一例，無論國內外的行程，依舊受到...

推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮

TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suv...

400元有找 吃得到米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤

位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起新推出多款「活力單人套餐」，380元起...

新光三越APP支付新功能上線 禮券、點數可折抵線上消費

新光三越擁有250萬會員，為提供更快速、簡單服務，APP功能也不斷優化升級，今（21）日起除了於新光三越實體店可使用禮券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。