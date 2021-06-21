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文華東方「片皮烤鴨」省1492、名人坊「一鴨二吃」66折

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
名人坊世貿店的片皮鴨2吃，外帶享66折。圖／漢來美食提供
名人坊世貿店的片皮鴨2吃，外帶享66折。圖／漢來美食提供

全民居家防疫，外帶、外送餐點也成為各大餐廳的經營重點。「台北文華東方酒店」自6月22日起，將首度推出「烤鴨外帶」，一鴨二吃現省1,492元。另外來自香港的「名人坊」也推出外帶片皮鴨方案，一鴨二吃66折起。其他如漢來軒、上海片皮鴨、翠園等漢來旗下餐廳，亦都有烤鴨外帶優惠。

文華東方酒店內的「雅閣」中餐廳，已經連續多年獲得米其林一星的肯定，其中「舒肥慢烤櫻桃鴨」，使用5個月大的宜蘭櫻桃鴨，經過繁複手法烹調，皮酥肉嫩，自6月22日起也首度提供外帶服務，原價每份4,280元，優惠價3,280元，外帶自取再享2,788元優惠價，另外店內也有雙冬炒遼參、爆汁黑豚肉餡餅、葡式蛋塔等經典粵式佳餚可供選擇。

漢來美食針對疫情期間的美食需求，也推出一系列烤鴨方案。由名廚鄭錦富坐鎮的「名人坊」，店內片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，透過獨門配方調味，油香足而不膩口，也可透過二吃方式，品嚐到鴨肉米粉湯、老火煲鴨粥、薑蔥炒鴨件等等多種變化。世貿店的片皮鴨原價3,000元，外帶優惠價1,980元；大直店、敦化店片皮鴨原價2200元，外帶價1980元，高雄漢來店則為2,000元。

同集團旗下的「漢來軒」，也推出有「即烤片皮鴨」，單吃價1380元，另還有全鴨套餐優惠價2,000元、半鴨套餐1,000元，均包含2吃的乾鍋炒鴨架、香酥鴨椒鹽、酸白菜鴨架湯（3選1），搭配雙色涼菜、韭黃炸春捲、魚子蒸燒賣，更添豐富性。以片皮鴨為主題的「上海片皮鴨專賣店」，使用傳統港式掛爐手法料理烤鴨，原價1隻1,380元、半隻760元，2、3吃則需加價188或376元。即日起至6月30日期間，外帶半隻片皮鴨特價599元，再免費升級2吃，另外還有全隻片鴨套餐2,000元、半隻套餐1,000元。另外「翠園粵菜餐廳」以及「漢來美食巨蛋會館」亦有烤鴨方案，3吃組合每套1,280元起。

台北文華東方首度推出雅閣「舒肥慢烤櫻桃鴨」外帶方案。圖／文華東方提供
台北文華東方首度推出雅閣「舒肥慢烤櫻桃鴨」外帶方案。圖／文華東方提供

烤鴨 套餐

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