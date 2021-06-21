文華東方「片皮烤鴨」省1492、名人坊「一鴨二吃」66折

全民居家防疫，外帶、外送餐點也成為各大餐廳的經營重點。「台北文華東方酒店」自6月22日起，將首度推出「烤鴨外帶」，一鴨二吃現省1,492元。另外來自香港的「名人坊」也推出外帶片皮鴨方案，一鴨二吃66折起。其他如漢來軒、上海片皮鴨、翠園等漢來旗下餐廳，亦都有烤鴨外帶優惠。

文華東方酒店內的「雅閣」中餐廳，已經連續多年獲得米其林一星的肯定，其中「舒肥慢烤櫻桃鴨」，使用5個月大的宜蘭櫻桃鴨，經過繁複手法烹調，皮酥肉嫩，自6月22日起也首度提供外帶服務，原價每份4,280元，優惠價3,280元，外帶自取再享2,788元優惠價，另外店內也有雙冬炒遼參、爆汁黑豚肉餡餅、葡式蛋塔等經典粵式佳餚可供選擇。

漢來美食針對疫情期間的美食需求，也推出一系列烤鴨方案。由名廚鄭錦富坐鎮的「名人坊」，店內片皮鴨選用宜蘭櫻桃鴨，透過獨門配方調味，油香足而不膩口，也可透過二吃方式，品嚐到鴨肉米粉湯、老火煲鴨粥、薑蔥炒鴨件等等多種變化。世貿店的片皮鴨原價3,000元，外帶優惠價1,980元；大直店、敦化店片皮鴨原價2200元，外帶價1980元，高雄漢來店則為2,000元。