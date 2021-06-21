只是想去海邊玩而已！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

因為新冠肺炎疫情影響，許多以前我們認為再自然、自由不過的事情都還是無法完成，其中旅行就是一例，無論國內外的行程，依舊受到許多限制。PRADA昨日線上發布的2022春夏男裝系列，就用設計和秀場風格來傳遞對自由的渴望，許多顛覆以往的細節處理，也彰顯了人們在疫情過後衍生出的種種新思想。

延續歷年來的合作傳統，大都會建築事務所AMO再度為打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。

「我們在PRADA創作的系列都是關於探索人性、人類和情感的不同表達方式。」設計師Raf Simons在秀後表示。而設計師Miuccia Prada也說：「此系列演繹的主要情感是喜悅快樂。 這幾乎就如同孩子般的記憶，還原孩子去海灘的單純喜悅，一種最簡單、最誠實的快樂，它是非常有意義及永恆的。 」