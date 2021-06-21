聽新聞
test
0:00 / 0:00

只是想去海邊玩而已！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。圖／PRADA提供
海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。圖／PRADA提供

因為新冠肺炎疫情影響，許多以前我們認為再自然、自由不過的事情都還是無法完成，其中旅行就是一例，無論國內外的行程，依舊受到許多限制。PRADA昨日線上發布的2022春夏男裝系列，就用設計和秀場風格來傳遞對自由的渴望，許多顛覆以往的細節處理，也彰顯了人們在疫情過後衍生出的種種新思想。

延續歷年來的合作傳統，大都會建築事務所AMO再度為打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。海面上漂浮著的紅色方塊擱淺物，也化身了一個悠閒安逸的平台，表面上乘載著人的身體，實際上也像是接住了內在的不安。

「我們在PRADA創作的系列都是關於探索人性、人類和情感的不同表達方式。」設計師Raf Simons在秀後表示。而設計師Miuccia Prada也說：「此系列演繹的主要情感是喜悅快樂。 這幾乎就如同孩子般的記憶，還原孩子去海灘的單純喜悅，一種最簡單、最誠實的快樂，它是非常有意義及永恆的。 」

這次在設計上，可以讀到很多解放與顛覆以往的自由態度，大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線，Raf Simons也以簡化卻帶有精心剪裁的服裝輪廓提供可以遊走城市與海灘之間的穿搭選擇。標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。柔軟的大尺寸肩背包和手拎水桶皮革包也透著外出遊玩的隨性姿態，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽子後方的迷你小包，以更有趣的方式辨別品牌。

圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
Raf Simons以簡化卻帶有精心剪裁的服裝輪廓提供可以遊走城市與海灘之間的穿搭選擇。圖／PRADA提供
Raf Simons以簡化卻帶有精心剪裁的服裝輪廓提供可以遊走城市與海灘之間的穿搭選擇。圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽子後方的迷你小包，以更有趣的方式辨別品牌。圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，標誌性的PRADA Logo被放在背上或做成帽子後方的迷你小包，以更有趣的方式辨別品牌。圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／PRADA提供
大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線。圖／PRADA提供
大量的極短褲讓男人自在露腿、展現曲線。圖／PRADA提供
柔軟的大尺寸肩背包和手拎水桶皮革包也透著外出遊玩的隨性姿態。圖／PRADA提供
柔軟的大尺寸肩背包和手拎水桶皮革包也透著外出遊玩的隨性姿態。圖／PRADA提供
AMO再度為PRADA打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。圖／PRADA提供
AMO再度為PRADA打造了充滿鮮明概念的秀場，模特兒需要先經過一個豔紅幾何隧道，接著才會來到沙灘，見到海洋，像是刻畫出一場不可思議的夏日脫逃之旅。圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／PRADA提供
標誌性的漁夫帽以前短後長線條呈現，上頭還附上可以架著墨鏡的設計，更方便有型。圖／PRADA提供
圖／PRADA提供
圖／PRADA提供

PRADA 疫情

延伸閱讀

推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮

蔡徐坤、李鍾碩帥氣現身 雲端同步觀賞PRADA最新大秀

豬哥亮重現民視 王彩樺挖出秀場寶物和他同台

《我的上流世界》李寶英的洞洞裝 鬼鬼、吳速玲都穿過

相關新聞

只是想去海邊玩而已！PRADA男裝秀探討對自由的渴望

因為新冠肺炎疫情影響，許多以前我們認為再自然、自由不過的事情都還是無法完成，其中旅行就是一例，無論國內外的行程，依舊受到...

推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮

TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suv...

400元有找 吃得到米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤

位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起新推出多款「活力單人套餐」，380元起...

新光三越APP支付新功能上線 禮券、點數可折抵線上消費

新光三越擁有250萬會員，為提供更快速、簡單服務，APP功能也不斷優化升級，今（21）日起除了於新光三越實體店可使用禮券...

愛奇藝推VIP首月優惠 新用戶大增

台灣自5月19日轉為三級警戒狀態已經滿月，串流影音業者紛紛爭取宅在家看影音的商機。串流影音業者愛奇藝今(21)日宣布推出...

近百款遊戲免費玩 中華電Hami雲端遊戲免費體驗一個月

中華電信（2412）挺全民居家防疫，宣布Hami雲端遊戲服務服務擴大支援iOS Safari版和Windows PC介面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。