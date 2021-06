推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮

TOD'S 2022春夏男裝系列,用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto,5位不同背景的男主角在由著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra漫步,看似質樸的米色調場景中,時而讓濃郁色彩顯得更鮮明,時而讓造型呈現一種隱身的趣味,衝突與和諧並存。

這次在影片中展演全新服飾的分別有演員Saul Nanni和Meledeen Yacoubi、音樂家Lorenzo Sutto、歌手Theo Isambourg以及男模Yonghong。他們穿上充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計,以輕鬆慵懶的姿態穿梭在建築各處。長長的天梯、在制高點俯瞰的田野,搭配本季靈感結合美國藝術家Peter Beard大膽創新的攝影風格及都市中野性之美的服飾,讓人也感受到一股悠閒自在。