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推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮
TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto，5位不同背景的男主角在由著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra漫步，看似質樸的米色調場景中，時而讓濃郁色彩顯得更鮮明，時而讓造型呈現一種隱身的趣味，衝突與和諧並存。
這次在影片中展演全新服飾的分別有演員Saul Nanni和Meledeen Yacoubi、音樂家Lorenzo Sutto、歌手Theo Isambourg以及男模Yonghong。他們穿上充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計，以輕鬆慵懶的姿態穿梭在建築各處。長長的天梯、在制高點俯瞰的田野，搭配本季靈感結合美國藝術家Peter Beard大膽創新的攝影風格及都市中野性之美的服飾，讓人也感受到一股悠閒自在。
經典男裝透過面料、細節與比例上的創新重新演繹，帆布Jack Biker風衣配皮革豆豆肘墊，短風衣以不同材質拼接而成，連帽衛衣則以麂皮演繹，長風衣則以色彩鮮艷而輕巧的尼龍製成。同色系不同深淺色調的單品彼此搭出層次感，也流露出充滿創意的從容態度。沙漠靴和短靴配上厚實鞋底，涼鞋則換上橡膠鞋底。全新運動鞋款Dots Run將尼龍與皮革拼接不同色彩，強調鮮明對比，鞋底也加上經典豆豆元素。其中還有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，也以T字Logo點綴。在多款像是要出遠門的旅行風大包上，也可見到標誌性的獅子圖騰壓紋。
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