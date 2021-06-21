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推尼龍皮革拼接豆豆運動鞋 TOD'S新系列男裝色彩超俏皮

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto，5位不同背景的男主角在由著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra漫步。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto，5位不同背景的男主角在由著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra漫步。圖／迪生提供

TOD'S 2022春夏男裝系列，用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto，5位不同背景的男主角在由著名建築師Mario Botta設計的酒莊Cantina Petra漫步，看似質樸的米色調場景中，時而讓濃郁色彩顯得更鮮明，時而讓造型呈現一種隱身的趣味，衝突與和諧並存。

這次在影片中展演全新服飾的分別有演員Saul Nanni和Meledeen Yacoubi、音樂家Lorenzo Sutto、歌手Theo Isambourg以及男模Yonghong。他們穿上充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計，以輕鬆慵懶的姿態穿梭在建築各處。長長的天梯、在制高點俯瞰的田野，搭配本季靈感結合美國藝術家Peter Beard大膽創新的攝影風格及都市中野性之美的服飾，讓人也感受到一股悠閒自在。

經典男裝透過面料、細節與比例上的創新重新演繹，帆布Jack Biker風衣配皮革豆豆肘墊，短風衣以不同材質拼接而成，連帽衛衣則以麂皮演繹，長風衣則以色彩鮮艷而輕巧的尼龍製成。同色系不同深淺色調的單品彼此搭出層次感，也流露出充滿創意的從容態度。沙漠靴和短靴配上厚實鞋底，涼鞋則換上橡膠鞋底。全新運動鞋款Dots Run將尼龍與皮革拼接不同色彩，強調鮮明對比，鞋底也加上經典豆豆元素。其中還有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，也以T字Logo點綴。在多款像是要出遠門的旅行風大包上，也可見到標誌性的獅子圖騰壓紋。

TOD'S全新運動鞋款Dots Run將尼龍與皮革拼接不同色彩，強調鮮明對比，鞋底也加上經典豆豆元素。圖／迪生提供
TOD'S全新運動鞋款Dots Run將尼龍與皮革拼接不同色彩，強調鮮明對比，鞋底也加上經典豆豆元素。圖／迪生提供
涼鞋換上橡膠鞋底。圖／迪生提供
涼鞋換上橡膠鞋底。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
其中有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，以T字Logo點綴。圖／迪生提供
其中有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，以T字Logo點綴。圖／迪生提供
在多款像是要出遠門的旅行風大包上，也可見到標誌性的獅子圖騰壓紋。圖／迪生提供
在多款像是要出遠門的旅行風大包上，也可見到標誌性的獅子圖騰壓紋。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
其中有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，以T字Logo點綴。圖／迪生提供
其中有一款包靈感源自於攝影師常用的相機包，以T字Logo點綴。圖／迪生提供
充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計。圖／迪生提供
充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
TOD'S 2022春夏男裝系列用一支名為《UNDER THE ITALIAN SUN》的影片把大家帶到義大利的Suvereto。圖／迪生提供
充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計。圖／迪生提供
充滿地中海馥郁色彩和大地色系的休閒風格設計。圖／迪生提供

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