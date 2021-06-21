400元有找 吃得到米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤

位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，即日起新推出多款「活力單人套餐」，380元起含主餐、薯條、軟性飲料，外帶自取再享8折優惠。

此外，反應熱烈的「在家安心吃」二人及四人套餐系列，也新推出二款結合海陸主菜的2.0升級版四人套餐，除了沙拉、熱前菜、主食、配菜、醬汁、姐妹品牌TART TAIPEI酥塔及葡萄酒外，「重度肉食四人套餐」含重量級主菜美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司及柴燒午仔魚雙主菜，原價9788元，安心優惠價59折只要5775元（平均每人1444元）。

針對不吃牛消費者推出的「肉食滿貫四人套餐」，含紐西蘭乾式熟成7日丁骨羊排、柴燒薩索雞腿、柴燒午仔魚、青醬貝殼麵四款主菜，原價6948元，安心優惠價只要4099元（平均每人1025元）。

在「活力單人套餐」方面，提供多款選擇。比如台灣九層塔青醬貝殼麵（380元，自取價304元）將貝殼麵拌炒融合台灣九層塔、腰果的青醬，小巧麵體充分吸附濃郁青醬，口感厚實軟Q，西班牙火腿增添鹹香，四季豆口感爽脆。

原木燒烤雞腿沙拉（480元，自取價384元）將厚實去骨雞腿以墨西哥風味香料調味後直火柴燒，外皮焦香、肉質香嫩、肉汁甜美，搭佐酸香柚子芥末醬、白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，美味飽足且豐富均衡。

原木燒烤澳洲頂級牛排沙拉（680元，自取價544元）將菲力牛排經龍眼木直火燒烤，散發特有燻香，三分熟肉質呈現紅寶石般美麗色澤，柔嫩爽口，搭佐酸香微嗆的柚子芥末醬，白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，豐富高蛋白、低脂低澱粉。

原木燒烤澳洲菲力牛排8盎司（880元，自取價704元）將澳洲菲力牛排厚切原木燒烤至三分熟，呈現紅潤誘人色澤，口感柔嫩少油脂，沾佐微嗆辛香的辣根酸奶醬，甘美肉質散發煙燻香氣，清爽飽足。

凡消費滿500元，即可享3公里內免費外送到府服務（每增一公里酌收100元運費），不用出門即可輕鬆享得米其林星廚原木燒烤料理，為居家防疫生活帶來療癒與活力。

◎WILDWOOD

．地址：台北市松壽路9號 新光三越信義新天地A9館4F ．電話：02-2722-8886 ．外帶時間：週一至週日12：00～19：30 （須於取餐30分鐘前來電預訂，店內或一樓取餐區自取） ．外送服務：滿500元以上（含500元），三公里內免費外送，超過一公里運費加收100元，超過二公里加收 200元，以此類推。為確保餐食品質，車程以不超過30分鐘為限。最晚須於指定送達時間1小時前預訂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康