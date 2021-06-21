香奈兒時間藝術 七彩光譜、螢光粉紅捕捉電音藝術文化

1990 年代，電子音樂崛起。這種極富時代魅力的音樂，超越了聽覺的領域，發展成一種原創美學文化、一種包羅萬象、感官且圖像化的全感官體驗。香奈兒（CHANEL）推出Electro限定腕表系列，將汲取自電子音樂文化視覺符碼，注入經典的香奈兒腕表設計中。

香奈兒第一個跨表款的設計主題

「我創作這個限定腕表系列的概念就像是安排一組演出曲目，邀請經典J12、Première、Code Coco及 BOY·FRIEND腕表系列在這個舞台並肩演出，從這個世界的符碼中汲取靈感。」香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt如此說道。

電子音樂以極富創意方式從其發跡的場域，發展成為一種成熟的藝術流派，同時反映出一種夜生活與自身獨特氛圍。黑白與彩色之間的衝突對比，正是這場表演的主軸，彩色照亮白色，深邃的黑則使彩色脫穎而出。而這種色彩的對比性，也成為此系列限定腕表的主要設計主題。

21世紀的第一款經典腕表，正是誕生於2000年的香奈兒J12。如何將電子音樂的熱情活力，轉化作腕表設計語彙？香奈兒運用黑色抗磨精密陶瓷與精鋼材質打造表款，凸顯如光譜般繽紛漸層的彩虹數字時標。J12 Electro腕表備有38毫米款式搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯，以及33毫米款式搭載高精準石英機芯兩種型號，限量發行1255枚。

Première Electro

Première是香奈兒於1987年推出第一款專為女性設計的腕表，至今已34年，瑰麗又迷人的八角形表殼，靈感造型源自於N°5香水瓶蓋，以及俯瞰巴黎芳登廣場（Place Vendôme）的形狀 – 香奈兒女士曾有很長一段時間，寓居於芳登廣場上的麗池酒店上。

香奈兒腕表創意工作室總監Arnaud Chastaingt，選擇以Première腕表系列中的「三圈表鍊」款式演繹Electro的概念。以ADLC類鑽碳處理的精鋼表殼深邃黝黑，與霓虹漸層色調的彩色皮革交織成表鍊，形成猶如電音澎湃能量的強烈視覺對比：「這樣的設計風格不僅鮮明搶眼，且充滿活力。 」

除了透過單一表款詮釋電音文化，一組7色的Première Box套組腕表，則是透過7種不同顏色的皮革，如多聯畫屏般排列出色彩繽紛的色譜，可以自由混搭、單獨、任意創造出配戴者獨特的風格造型。

個性魅力

為歡慶香奈兒30周年製表里程碑，香奈兒於2017年推出兼容傳統與當代創新元素、展現品牌符碼與時俱進的Code Coco腕表系列。香奈兒女士於1955年2月創作的2.55皮包鎖扣，像是變成了一個巧妙的手環飾品，並將時間藏在表面中心的扣環之下：鎖扣開關之間，表盤可被巧妙地隱藏或展現 – 時間本身，就像是個被保護的秘密。腕表的菱格紋手鐲，柔軟舒適，輕盈服貼於手腕，猶如最初出現在馬具上的體貼騎士的菱格紋圖案。

Code Coco Electro腕表，則以最意想不到的方式為Electro系列注入活力：黑色精鋼材質的表殼，表盤鑲嵌一顆公主方形切割鑽石，搭配黑色漆皮緄邊的霧面螢光粉紅皮革表帶，展現大膽無畏的風格，令人眼睛一亮。