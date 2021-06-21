好好在家/親子健身 運動兼放電好處多

台灣疫情漸有趨緩，但仍然達不到可以放心出遊的程度；尤其孩子充沛的精力，常讓在家工作的父母苦不堪言。育有2子的專業健身教練小胖老師表示，其實可以邀請孩子一起運動，透過遊戲方式讓小朋友感覺有趣，既可以達到在家健身目的、又能讓孩子自由放電，互動過程中更增進親子情感交流，非常適合一家人一起參與。

許多家長在家上班，少去了平時通勤步行的運動機會，在家又經常為了工作、照顧小朋友以及其他生活瑣事忙的焦頭爛額，想出門散心又擔心疫情，長時間下來個人的健康確實受到不小影響。

再者，為了讓孩子保持冷靜，常給予手機、平板以及電視作為交換手段，但在無形之中可能降低小朋友大腦發展的副作用，親子專家指出，親子運動可以促進肌肉訓練外，對於孩子的大腦發育、體重控制甚至心血管功能、肺活量都有不錯的效果。

小胖老師表示，透過家中兩塊瑜珈墊的空間、每次15至20分鐘時間，就可以讓家中成員充滿笑聲的動起來，「當你跟孩子們說要玩遊戲，他們總會精力充沛地說『我還能玩1000個小時！』，不過只要操作3到4組動作，他們一下就沒電了，最快5分鐘奏效。」

尤其小朋友最喜愛模仿大人言行，這次小胖老師設計的4項動作，包括「獅子逛街」、「兔子跳躍」、「鱷魚毛蟲」以及融合前面動作的「獅兔鱷組合」，從遊戲中讓孩子得到訓練的效果，寓教於樂效果十足。

兔子跳躍 兔子跳躍步驟一：家長牽小朋友，同時前後左右跳躍為一小組，一共重複4組。記者沈昱嘉╱攝影

鱷魚毛蟲 鱷魚毛蟲步驟一：親子趴在地板上，雙手手掌放在肩膀下。記者沈昱嘉╱攝影 鱷魚毛蟲步驟二：用力推起上半身，同時間拉起臀部，讓身體呈現大Ａ後，再趴回地板為一組，重複8組。記者沈昱嘉╱攝影