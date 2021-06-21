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緊急喊卡！米其林二星logy 培根蛋麵調理包暫停接單
26個小時內緊急喊卡！米其林二星餐廳logy於6月18日近晚間11點時透過官方臉書公告，主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）以「來自我珍貴回憶中的一道菜」為主題，接受6月21日至25日的培根蛋麵（Spaghetti alla Carbonara）調理包預定。
不過由於訂單太過踴躍，遠遠超過餐廳預期，未免生產不及，才經過短短26個小時不到，logy就於6月20日零時25分，宣告不得不暫停接單。logy團隊透過官方臉書表示：「謝謝大家熱情的支持，由於訂單遠遠超過預期，目前團隊正在全力製作中，然而未免生產不及，我們非常抱歉必須先暫停預約。一但確保庫存量以後會立即再開放預約，請大家再給我們一點時間，謝謝。」
Logy的培根蛋麵調理包售價1000元，內容包括醬汁4包，以及義大利麵（100公克）4份。這道培根蛋麵對主廚田原諒悟來說，是「來自我珍貴回憶中的一道菜」。田原諒悟透過官方臉書表示：「食材非常單純，火侯的掌控和食材間的平衡，才是考驗。為了追求完美的平衡，這道菜我試做了何止千次。它濃縮了我過去18年來的經驗。當時那份珍貴記憶中的感動，現在，我想分享給你們。」
logy是由日籍主廚川手寬康掌勺的東京米其林二星餐廳Florilège的姊妹餐廳。在台灣開幕短短5個月，就摘下米其林一星肯定；一年之後，又再下一城，升格為二星餐廳。
logy主廚田原諒悟來自北海道積丹半島，料理學校畢業，27歲時前往義大利學藝。返回東京後，田原諒悟進入東京米其林二星餐廳Florilège，擔任主廚川手寬康的副主廚，學習法式料理。2018年8月銜命來到台灣，擔任logy創始主廚。
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