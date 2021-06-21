吳念真「人間條件」1至6集 今晚起免費線上播放

國民劇追起來！今天下班放學後，別忘上綠光劇團臉書看台灣最溫暖療癒的的國民戲劇「人間條件」。綠光劇團經典作品「人間條件系列」第一到第六集，將從今天晚上七時半起，陸續放上綠光劇團FB粉絲頁播放，每集限時48小時。編劇兼導演吳念真表示：「此時此刻，陪伴就是最大的力量。」

「人間條件系列」是台灣的「國民戲劇」，推出廿年來歷久不衰，場場爆滿。第七集原訂八月推出，廿多場票券已秒殺搶光。如今遇到疫情，首演時間仍充滿變數。綠光劇團宣布，今天(21日)晚上7時半起，「人間條件一~六」連續六天於綠光劇團臉書推出，每集限時48小時免費觀賞。