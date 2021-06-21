蔡徐坤、李鍾碩帥氣現身 雲端同步觀賞PRADA最新大秀

義大利時尚品牌PRADA昨晚線上發表2022春夏男裝系列，雖然目前因為疫情緣故依舊無法邀請來賓到現場看秀，但來自全球不同國家的品牌代言人、好友們也都在同一時間線上參與這場發佈會，包括大陸男星蔡徐坤、韓國男星李鍾碩、日本男星櫻田通、美國男星丹德翰（Dane DeHaan）、Michael B Jordan、英國男星達姆森伊卓瑞斯 (Damson Idris）和瑞絲薇斯朋大兒子迪肯菲利普（Deacon Phillippe）等人都特別穿上PRADA男裝，透過雲端同步觀賞2022最新的設計。

這次PRADA的男裝秀影片場景由一個紅色幾何隧道和海灘組成，品牌也特別將看秀嘉賓們用合成的方式讓他們宛如身歷其境，每個人在紅色隧道的特殊氛圍襯托下更顯帥氣。