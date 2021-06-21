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蔡徐坤、李鍾碩帥氣現身 雲端同步觀賞PRADA最新大秀
義大利時尚品牌PRADA昨晚線上發表2022春夏男裝系列，雖然目前因為疫情緣故依舊無法邀請來賓到現場看秀，但來自全球不同國家的品牌代言人、好友們也都在同一時間線上參與這場發佈會，包括大陸男星蔡徐坤、韓國男星李鍾碩、日本男星櫻田通、美國男星丹德翰（Dane DeHaan）、Michael B Jordan、英國男星達姆森伊卓瑞斯 (Damson Idris）和瑞絲薇斯朋大兒子迪肯菲利普（Deacon Phillippe）等人都特別穿上PRADA男裝，透過雲端同步觀賞2022最新的設計。
這次PRADA的男裝秀影片場景由一個紅色幾何隧道和海灘組成，品牌也特別將看秀嘉賓們用合成的方式讓他們宛如身歷其境，每個人在紅色隧道的特殊氛圍襯托下更顯帥氣。
蔡徐坤身穿條紋西裝內搭以三角Logo裝飾的黑色上衣，簡約俐落又有種熟男魅力，李鍾碩則是以粉紅色大衣穿出俏皮大男孩感。櫻田通和瑞絲薇斯朋大兒子迪肯菲利普的捲袖西裝都展現設計師Raf Simons的標誌性風格，內外服飾深淺色的對比、袖口露出的貼身材質服飾也恰到好處地彰顯跳脫性別框架的陰柔氣息。
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