捷報！2021國際烈酒競賽 OMAR威士忌獲1金、4銀、1銅

2021年國際烈酒競賽（International Spirit Challenge，ISC）結果出爐，南投酒廠的OMAR威士忌總共榮獲1面金牌、4面銀牌及1面銅牌，再次以其卓越的品質，讓全世界看見台灣。

其中榮獲金牌的「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，為台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶之單一麥芽威士忌，龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，洋溢著濃厚的台灣風土特色，風格相當鮮明且強烈。

榮獲銀牌獎的4支OMAR威士忌，亦為南投酒廠的得意之作，可謂各佔擅場。「OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2」選用多種原酒進行勾兌，讓熱帶水果的性格在酒液中奔放，展現出南投酒廠精湛的調和工藝；「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（柳丁酒桶）」採用精湛的潤桶手法，將台灣風土的風味融入至麥芽威士忌中，交織著各式果香，口感饒富變化；「OMAR原桶強度麥芽威士忌（波本桶）」風味上帶出麥芽伴隨著蜂蜜、奶油、香草等香氣，口感豐富且具層次，可謂台灣波本桶威士忌的典範；「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）」則擁有原始橡木桶賦予的香草、辛香料、焦糖、奶油等香氣，伴隨著細緻的橡木單寧，口感厚實甜美。

來自英國倫敦的國際烈酒競賽（ISC），每年共超過1,300個酒款及70個國家以上的品牌參賽，為國際間公認具有權威性、公信力與影響力的烈酒競賽之一。由世界各地著名酒廠的調酒師、蒸餾專家、品酒專家及酒類專欄作家所組成的專業評審團，透過長達一星期的嚴格盲飲品評，針對各酒款的香氣、口感、尾韻等綜合表現進行評分，在比賽中獲獎的酒款即代表品質備受國際專業人士肯定。

OMAR係蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法，保留天然色澤，展現威士忌最道地而原始的風味，琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

2021年倫敦國際烈酒競賽（International Spirit Challenge,ISC）得獎品項：

金牌獎 (GOLD)：

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）#01150124 （57.3%）

銀牌獎(SILVER):

OMAR單一麥芽威士忌豐收系列NO.2 （46%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（柳丁酒桶） （54%）

OMAR原桶強度麥芽威士忌（波本桶） #11130571（53.7%）

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）#01150435 （57.8%）

銅牌獎(BRONZE):

OMAR原桶強度單一麥芽威士忌 （PX雪莉桶） #22160067 （54.4%） OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）#01150124，獲2021 ISC金牌肯定。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 OMAR原桶強度麥芽威士忌（波本桶） #11130571（左）與OMAR原桶強度單一麥芽威士忌（新橡木桶）#01150435，獲2021 ISC銀牌肯定。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 OMAR原桶強度單一麥芽威士忌 （PX雪莉桶） #22160067，獲2021 ISC銅牌肯定。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康