摩斯早餐2套100元、樂雅樂牛排69折！6品牌外帶享優惠

為了力挺全民拚防疫，東元餐飲集團旗下的摩斯漢堡、樂雅樂、Maido Ookini食堂、串家物語、幸福家、餡老滿等品牌，共同推出一系列外帶優惠。其中「摩斯漢堡」推出指定套餐200元、早餐2套100元等不同優惠，另外還有樂雅樂牛排69折、串炸餐159等不同優惠。

即日起至6月30日期間，摩斯漢堡推出2款獨享餐優惠。「獨享餐A」含藜麥薑燒珍珠堡、摩斯雞塊(5個)、薯條(S)、蒟蒻1杯、冰紅茶(L)，原價240～250元，優惠價200元；「獨享餐B」為摩斯吉士漢堡（原味/辣味）、摩斯雞塊(5個)、抹茶紅豆米派1個、蒟蒻1杯、冰紅茶(L)，原價250～260元，優惠價200元。漢堡均可更換成藜麥海洋珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、摩斯鱈魚堡、黃金炸蝦堡。

針對早餐時段，「蕃茄吉士蛋堡＋冰紅茶(L)」，2套原價140元，優惠價100元，漢堡可加價15元升級咕咕雞堡、加價25元升級黃金塔塔鱈魚堡。另外「方塊薯餅」原價35元，加購優惠價20元。指定咖啡品項2杯原價130～170元，優惠價2杯100元，包括黑糖特調拿鐵咖啡(L)、黑糖蒟蒻茶歐蕾(L)、冰檸摩斯咖啡(L)、拿鐵咖啡(L)、澳式黑咖啡(M)、摩斯馥樂白(M)可供選擇。另外為鼓勵多使用外帶、外送服務，MOS Order APP專屬餐點優惠延長至6月30日，並有額外的優惠餐點可供購買。

來自日本的「樂雅樂餐廳」（Royal Host） 即日起至6月30日期間，推出第二波外帶活動，包括沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤、香煎牛排干貝、香煎鮭魚排御膳等20種以上的餐點，享有69折優惠

「指定牛排主餐，全面69折！加碼買3再送1、滿799元再送日本廣島拉麵調理包」，針對小家庭的需求推出「義大利麵全面85折，雙人餐只要550元」。此外，為感謝第一線醫護警消人員的辛勞，凡外帶餐點，即贈澳洲Buderim Ginger薑汁汽水，為第一線人員加油打氣、補充滿滿能量元氣。

「Royal Host 樂雅樂餐廳」精選「沙朗牛排海鮮鮮蔬拼盤」、「香煎牛排干貝」、「香煎鮭魚排御膳」等多達20種以上的餐點，享有69折優惠，並且加碼買3送1、滿799再送日本廣島拉麵調理包。此外，義大利麵享有85折優惠，還有針對小家庭推出的「防疫雙人餐」，每套550元，享56折起。

同屬於美樂食餐飲集團旗下的Maido Ookini食堂、串家物語、幸福家也推出防疫新生活優惠。即日起至7月31日期間，「串家物語」推出「單人獨享串炸精選」，內含台灣豬肉、雞腿肉、紐西蘭牛肉串、炸蝦、章魚燒、花枝、迷你鯛魚燒、野燒竹輪、黃金麻糬燒、玉米筍、青花菜各一，原價200元，優惠價159元，並有啤酒加購優惠。同時還有鮮凍肉品食材組：內含澳洲低脂牛肉條、台灣豬後腿肉、去骨雞腿肉丁塊、花枝各200克，以及冷凍玉米筍、冷凍青花菜各300克，優惠價599元。

除此之外，「幸福家」外帶餐點全面享8折，而Maido Ookini食堂推出3～4人外帶家庭餐，內含炸豬排、壽喜燒風豬肉煮、鹽烤鯖魚等主餐、蔬菜與白飯、湯品，原價940元，優惠價499元。另有包括鯖魚、鮮力蛋，現碾關山一等米的家庭食材組合可供購買，每套399元。