2021春夏PANTONE主流色！深淺各種浪漫粉紅上手這樣搭
2021春夏PANTONE的流行色調，不論是繽紛花束、或是具有力量感的絢麗色調，都少不了各種不同深淺色調的粉紅色。腕表色彩專家瑞士宇舶表（HUBLOT）多款女表的表盤、表圈、到表帶，都分別妝點了從粉嫩柔美到浪漫時尚的各種粉紅色，為時尚女性的整體造型注入具有力量的女性力量。
Big Bang腕表是品牌的經典，是HUBLOT在2005年推出的首個系列腕表，以船舷窗為靈感的表殼設計，大膽融合革命性的材質與當代的休閒運動風格。而隨著現代人配戴腕表的習慣演變，更推出具備「One-Click」單鍵快拆表帶系統的設計，能讓配戴者隨著當天的心情、穿搭、場合… 換上不同材質及色彩的表帶。
Big Bang One Click33毫米皇金鑽表，以品牌獨門的皇金材質打造，全新纖細的33毫米尺寸，對身材嬌小的亞洲女性來說非常貼手，還能更換亮面繽紛如艷麗芭比的表帶。以粉紅色的藍寶石水晶玻璃打造表殼的Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽表，是全球第一只，仙氣粉紅的清透表圈和表帶，更能襯托手的光滑嬌嫩。而酒桶形的Spirit Of Big Bang系列，亦有粉紅色高科技陶瓷的時尚材質款式，具有耐刮與親膚抗敏等特性，重量輕且色澤如新、優雅鮮明，可長時間配戴。搭配緞面太陽紋表盤、粉色鱷魚皮內襯天然白色橡膠表帶，是實用且配戴度高的華麗配飾。
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