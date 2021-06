2021春夏PANTONE主流色！深淺各種浪漫粉紅上手這樣搭

2021春夏PANTONE的流行色調,不論是繽紛花束、或是具有力量感的絢麗色調,都少不了各種不同深淺色調的粉紅色。腕表色彩專家瑞士宇舶表(HUBLOT)多款女表的表盤、表圈、到表帶,都分別妝點了從粉嫩柔美到浪漫時尚的各種粉紅色,為時尚女性的整體造型注入具有力量的女性力量。

Big Bang腕表是品牌的經典,是HUBLOT在2005年推出的首個系列腕表,以船舷窗為靈感的表殼設計,大膽融合革命性的材質與當代的休閒運動風格。而隨著現代人配戴腕表的習慣演變,更推出具備「One-Click」單鍵快拆表帶系統的設計,能讓配戴者隨著當天的心情、穿搭、場合… 換上不同材質及色彩的表帶。