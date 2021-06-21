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來客數溜滑梯 百貨業變身「虛擬商城」絕地求生

聯合報 / 記者王昭月陳玫伶／ 高雄即時報導
遠東百貨推出「速利便」，樓管並化身直播主拚商機。圖／高雄大遠百提供
遠東百貨推出「速利便」，樓管並化身直播主拚商機。圖／高雄大遠百提供

新冠肺炎疫情爆發，人民生活大變卦，今年5月中三級警戒突來，國內百貨來客數「溜滑梯」，偌大賣場工作人員比客人多，業界紛轉攻電商，把實體店面變身「虛擬商城」絕地求生。

疫情間怕人流亂竄，形成防疫破口，公部門要求民眾多居家，結果百貨業大受衝擊，高雄漢神巨蛋、漢神百貨、遠百、夢時代、大立、新光三越、義大世界、義享天地紛轉攻線上購物，創造業績。

搶攻宅經濟，遠東百貨推出「速利便」，透過官網、臉書點選商品，約定取貨時間，不下車就可取貨或宅配到府，得來速概念讓民眾宅在家就能輕鬆購。百貨樓管甚至化身直播主，每日直播救業績。義大世界購物廣場推出Online shopping，6月底前不限消費金額周周抽5千元購物金，為線上促銷加大力道，義享時尚廣場更由線上專櫃人員協助導購或推薦。

新光三越除持續強化APP購物宅配、skm eats外帶外送外，最近剛啟用百貨電子商務網站skm online，把實體百貨全客層商品、時下流行夯品統統搬上線，並納入既有美妝電商beautySTAGE，全台連鎖分店供應逾2500個品牌、5萬項商品。

從在「店裡逛」變成「線上逛」，疫情徹底顛覆民眾消費行為，演變成Online人生！何小姐說，以前逛百貨公司是為消磨時間，現在會直接網購。李小姐認為，百貨公司多屬中高單價商品，逛百貨公司可滿足購物樂趣，網購反而怕商品不如預期。

因應未來疫情常態化，多家百貨公司業者皆認為，轉型線上購物已是趨勢，漢神百貨數位行銷部協理袁永慧表示，先前在PC Home與yahoo等平台合推線上購物已暫停，近二、三年漢神一直在做數位升級，今年底會推便優化的購物APP，疫情期間並主攻外帶「貼心購」。

統一夢時代則整合集團資源，積極擴增線上網購商機，目前民眾可從foodomo、康是美eShop、7-ELEVEN i 預購及黑貓GO物車等平台下單，在家安心選購各式商品。走精品路線的大立百貨也推零接觸購物模式，客人只要下單就可自取或宅配。

一名百貨業者表示，經營網路商城並不容易， 業績更是賭注，架在別人的電商平台，會讓別人賺一手，自己架設平台成本則太高，除非是連鎖式百貨，量體夠大，否則任一家百貨業轉型線上購物，操作都很辛苦。

新光三越左營店經理蔡淑貞說，新光三越全台有16家分店，電商布局至少逾5年，品牌齊全，貨品調度靈活，食衣住行各類商品在虛擬通路上一應俱全，已能讓民眾「坐在家就可以買到名品」。

新光三越全台有15家分店，挾龐大物流優勢，力拚線上購物商機，盼在疫情之下突圍。圖／新光三越提供
新光三越全台有15家分店，挾龐大物流優勢，力拚線上購物商機，盼在疫情之下突圍。圖／新光三越提供
義享天地在疫情期間，也推美食外帶。圖／義享天地提提供
義享天地在疫情期間，也推美食外帶。圖／義享天地提提供

疫情 電商

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