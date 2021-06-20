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LINE電腦版視訊、語音通話實用技 輕鬆分享螢幕、消除雜音

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
LINE電腦版7.0.0已於近日更新，經常使用視訊通話功能的使用者可以趕快更新享受新功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格
LINE電腦版7.0.0已於近日更新，經常使用視訊通話功能的使用者可以趕快更新享受新功能。圖／摘自LINE台灣官方部落格

升級三級警戒已經超過1個月，越來越多人在家遠端工作，也讓LINE等通訊軟體成為開會溝通的重要工具，因應視訊、語音通話的需求增加，LINE近期也針對電腦版進行更新，讓通話、分享，以及安全性功能更升級！

電腦版7.0.0更新後，在視訊通話功能上，推出了通話視窗可以自行調整大小的功能，方便進行會議時也能同時處理其他業務。而線上會議相當重要的「分享螢幕」功能，現在在分享螢幕的過程中，與會者的縮圖也會顯示在分享畫面中，才不會好像只對著自己的桌面講話，保持互動性。另外，Windows系統用戶終於也可以在視訊通話中一起觀看YouTube影片了，不管是要討論工作內容，還是與朋友一起線上聚會，這功能都可以增加娛樂性。

而針對語音通話，如果覺得通話品質有雜音或是回音，除了檢查網路連線穩定外，也可以到設定>來電>點選消除雜音/消除回音（可選擇一般或最大），即可讓通話品質更提升。

另外，電腦版的「分享」功能，在更新後也與手機版的使用體驗更加一致，以往的「轉傳」變成「分享」，完成分享後，視窗內會跳出您剛剛與誰分享的路徑提示，幫助再次確認，避免錯頻。

而為了增加重設密碼的安全性與便利性，更新後在電腦版點選「重設密碼」，會出現一個QR Code視窗，用手機掃描後會直接進入您LINE裡面的「我的帳號」頁面，即可直接重設您的密碼。但要注意，若是還在使用Windows 7、8，與macOS 10.13（含）以下作業系統，將無法更新至電腦版7.0.0以上。

語音通話新增「消除雜音和回音功能」，讓通話更清晰。圖／摘自LINE台灣官方部落格
語音通話新增「消除雜音和回音功能」，讓通話更清晰。圖／摘自LINE台灣官方部落格
更新後，雙平台視訊通話的視窗都可以隨時調整大小，分享螢幕後也可以看到自己和與會者的畫面縮圖。圖／摘自LINE台灣官方部落格
更新後，雙平台視訊通話的視窗都可以隨時調整大小，分享螢幕後也可以看到自己和與會者的畫面縮圖。圖／摘自LINE台灣官方部落格
分享功能更優化更直覺，分享完還會出現提醒視窗幫助再度確認，避免誤傳。圖／摘自LINE台灣官方部落格
分享功能更優化更直覺，分享完還會出現提醒視窗幫助再度確認，避免誤傳。圖／摘自LINE台灣官方部落格
重設LINE密碼流程更新，用手機就能快速掃碼解決。圖／摘自LINE台灣官方部落格
重設LINE密碼流程更新，用手機就能快速掃碼解決。圖／摘自LINE台灣官方部落格

LINE 三級警戒

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