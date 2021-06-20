FENDI春夏美男子 西裝中空露蠻腰、戴腳鍊 難以捉摸男人心

甫於羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）發表的FENDI 2022春夏男裝系列，是一場完整度相當高的大秀，從場景、服裝、動線到攝影，都能感受到男裝及配飾藝術總監Silvia Venturini Fendi的企圖心與精緻感，模特兒魚貫走過磅礡的拱門、天台上F字的伸展台，在向晚天空、遼闊視野中展現當代男性的帥氣與細膩。

FENDI總部坐擁絕美景觀，在頂樓可以見到羅馬的七座山丘、亞平寧山脈，還能一瞥地中海美景，建物與大自融為一體，景致隨著天光變換，Silvia Venturini Fendi即以此說明，「你怎麼看待事物，還有站在哪裡看待它們，才是眼下最重要的，而我的看法已經和我位在這棟建物的拱門、屋頂上所見緊密相連。從日出到日落，鳥瞰整座羅馬城的顏色與天空如此美麗，我想要讓它成為這個系列的焦點。」

從高處俯瞰獲得的反思，成為FENDI 2022春夏男裝系列的浪漫靈感，如同晴空依著時序變換的色彩，也呼應春日色系，檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩，帶來不可思議的溫柔氣息，和石灰華、白堊、石墨和石板的礦物色調相映成趣。汲取自FENDI典藏檔案中的羅馬地圖插畫，也轉化為服裝上描繪羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案，總部Palazzo FENDI就位在地圖的中央，台伯河迷走在建築物、街道之間，穿插著手繪FF logo圖案，如同古地圖般漂浮在亞麻絲綢套裝、緹花丹寧布、毛絨鉤織T恤或嵌花毛絨之上。

而最吸睛的就是短版羊毛夾克，以極為銳利、絕對的線條在身體軀幹處橫剪一刀，成為腰際中空的西裝，像是被吃掉的白日夢，又或是以尼龍烏干紗拼接西裝衣身，表現隱約的性感；褲裝以多口袋的工裝輪廓作為主要設計，運用雙面穿麂皮、小牛皮打造的外套則表現FENDI皮革工作室的工藝實力，在透氣風衣、寬身防風外套點綴著縫線或壓花細節；輕盈羊絨嵌花設計的針織衫，則裝飾了FENDI Earth印花圖案輪廓。