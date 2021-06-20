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FENDI春夏美男子 西裝中空露蠻腰、戴腳鍊 難以捉摸男人心

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI發表2022春夏男裝。圖／FENDI提供
FENDI發表2022春夏男裝。圖／FENDI提供

甫於羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana）發表的FENDI 2022春夏男裝系列，是一場完整度相當高的大秀，從場景、服裝、動線到攝影，都能感受到男裝及配飾藝術總監Silvia Venturini Fendi的企圖心與精緻感，模特兒魚貫走過磅礡的拱門、天台上F字的伸展台，在向晚天空、遼闊視野中展現當代男性的帥氣與細膩。

FENDI總部坐擁絕美景觀，在頂樓可以見到羅馬的七座山丘、亞平寧山脈，還能一瞥地中海美景，建物與大自融為一體，景致隨著天光變換，Silvia Venturini Fendi即以此說明，「你怎麼看待事物，還有站在哪裡看待它們，才是眼下最重要的，而我的看法已經和我位在這棟建物的拱門、屋頂上所見緊密相連。從日出到日落，鳥瞰整座羅馬城的顏色與天空如此美麗，我想要讓它成為這個系列的焦點。」

從高處俯瞰獲得的反思，成為FENDI 2022春夏男裝系列的浪漫靈感，如同晴空依著時序變換的色彩，也呼應春日色系，檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫、開心果綠和牡丹的粉嫩，帶來不可思議的溫柔氣息，和石灰華、白堊、石墨和石板的礦物色調相映成趣。汲取自FENDI典藏檔案中的羅馬地圖插畫，也轉化為服裝上描繪羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案，總部Palazzo FENDI就位在地圖的中央，台伯河迷走在建築物、街道之間，穿插著手繪FF logo圖案，如同古地圖般漂浮在亞麻絲綢套裝、緹花丹寧布、毛絨鉤織T恤或嵌花毛絨之上。

而最吸睛的就是短版羊毛夾克，以極為銳利、絕對的線條在身體軀幹處橫剪一刀，成為腰際中空的西裝，像是被吃掉的白日夢，又或是以尼龍烏干紗拼接西裝衣身，表現隱約的性感；褲裝以多口袋的工裝輪廓作為主要設計，運用雙面穿麂皮、小牛皮打造的外套則表現FENDI皮革工作室的工藝實力，在透氣風衣、寬身防風外套點綴著縫線或壓花細節；輕盈羊絨嵌花設計的針織衫，則裝飾了FENDI Earth印花圖案輪廓。

而本季最讓人眼睛一亮的莫過於配飾系列，完全是放飛自我的玩心，與ARENA合作的泳鏡、泳帽、乒乓球拍袋，都是夏季必備單品，Baguette包款縮小變成掛在細腰鍊上的珠寶袋，或是轉變為有機玻璃手拿包的前衛、極寬大信差包；霧面尼龍的Peekaboo，則飾有光亮邊緣或粗大Selleria縫線；全新帆布、網狀FF logo印花行李箱採用黏合凸面設計，表現出「魚眼」般的幽默效果，Fendiness扣具則出現在多款尼龍織帶背包、斜挎包。從FENDI Flow運動鞋型演變而來的搭扣涼鞋呼應服裝的粉彩果凍色，此外，耀眼的腳鍊則是罕見的男裝飾品，在戶外悠閒風格濃郁的運動涼鞋上，點綴著俏皮華麗與一絲絲邪氣，像是在說著別以為妳懂男人心。

羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案、全新魚眼效果行李箱，都是春夏男裝的吸睛元素。圖／FENDI提供
羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案、全新魚眼效果行李箱，都是春夏男裝的吸睛元素。圖／FENDI提供
如海浪般的色彩拼接，擷取自ENDI羅馬總部視野中的地中海一隅。圖／FENDI提供
如海浪般的色彩拼接，擷取自ENDI羅馬總部視野中的地中海一隅。圖／FENDI提供
石灰華色服裝鑲嵌紫色薰衣草的滾邊，展現休閒中的精緻感。圖／FENDI提供
石灰華色服裝鑲嵌紫色薰衣草的滾邊，展現休閒中的精緻感。圖／FENDI提供
FENDI 2022春夏季與ARENA合作泳鏡、泳帽等夏日單品。圖／FENDI提供
FENDI 2022春夏季與ARENA合作泳鏡、泳帽等夏日單品。圖／FENDI提供
FENDI 2022春夏男裝在服裝、攝影、大秀場景的結合與構想，有極高的完整度
FENDI 2022春夏男裝在服裝、攝影、大秀場景的結合與構想，有極高的完整度
Baguette包款轉變為有機玻璃手拿包的前衛面貌。圖／FENDI提供
Baguette包款轉變為有機玻璃手拿包的前衛面貌。圖／FENDI提供
Silvia Venturini Fendi在FENDI羅馬總部所見的天空色彩變換，成了男裝的顏色表現。圖／FENDI提供
Silvia Venturini Fendi在FENDI羅馬總部所見的天空色彩變換，成了男裝的顏色表現。圖／FENDI提供
短版羊毛夾克，以極為銳利、絕對的線條表現，成為腰際中空的西裝。圖／FENDI提供
短版羊毛夾克，以極為銳利、絕對的線條表現，成為腰際中空的西裝。圖／FENDI提供
漁夫帽輪廓的包款相當悠閒有趣。圖／FENDI提供
漁夫帽輪廓的包款相當悠閒有趣。圖／FENDI提供
2022春夏服裝上描繪羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案，色彩以檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫交錯。圖／FENDI提供
2022春夏服裝上描繪羅馬城地圖的FENDI Land印花圖案，色彩以檸檬和萊姆、冰藍、薰衣草紫交錯。圖／FENDI提供
FENDI春夏乒乓球拍袋，是與ARENA的合作。圖／FENDI提供
FENDI春夏乒乓球拍袋，是與ARENA的合作。圖／FENDI提供
檸檬和萊姆、開心果綠等輕盈色彩，為春夏男裝帶來輕盈舒心的視覺。圖／FENDI提供
檸檬和萊姆、開心果綠等輕盈色彩，為春夏男裝帶來輕盈舒心的視覺。圖／FENDI提供
FENDI羅馬總部天台，打造了大秀的遼闊美景。圖／FENDI提供
FENDI羅馬總部天台，打造了大秀的遼闊美景。圖／FENDI提供
腳鍊是FENDI 2022春夏男裝的搶眼飾品
腳鍊是FENDI 2022春夏男裝的搶眼飾品
全新帆布、網狀FF logo印花行李箱，採用黏合凸面設計表現魚眼般的視覺效果。圖／FENDI提供
全新帆布、網狀FF logo印花行李箱，採用黏合凸面設計表現魚眼般的視覺效果。圖／FENDI提供
多口袋的工裝與小提包，展現FENDI配件的精緻感。圖／FENDI提供
多口袋的工裝與小提包，展現FENDI配件的精緻感。圖／FENDI提供
2022春夏男裝有多款造型以西裝結合工裝的風格，帶來層次豐富的視覺。圖／FENDI提供
2022春夏男裝有多款造型以西裝結合工裝的風格，帶來層次豐富的視覺。圖／FENDI提供
太陽眼鏡盒項鍊、手環等配件，是春夏男裝的極大看點。圖／FENDI提供
太陽眼鏡盒項鍊、手環等配件，是春夏男裝的極大看點。圖／FENDI提供

FENDI 羅馬

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