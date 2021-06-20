蘭姆酒遇上波特桶 「Dictador 2 Masters Niepoort」問世

屢獲國際賽事肯定的哥倫比亞蘭姆酒品牌獨裁者（Dictador），宣布攜手歷史悠久的葡萄牙波特酒製造商Niepoort，推出限量版蘭姆酒「Dictador 2 Masters Niepoort」。該酒款日前於葡萄牙波多市隆重推出，在歐洲零售價為960歐元，約合新台幣3,2640元，全球限量620瓶。

「Dictador 2 Masters Niepoort」是獨裁者「2 Masters頂級蘭姆酒系列」中的第9款，也是最新發表的作品，該系列是獨裁者首席調酒師Hernan Parra充滿雄心壯志的開創性產品系列的心血結晶。他精心勾兌融合四種年份的蘭姆酒，所使用的年份分別為1971、1974、1978及1980年，而葡萄牙最為人景仰的釀酒師之一Dirk van der Niepoort將這些珍貴的酒液，放進容量550公升的琵琶（Pipa）桶中經過12～16個月的過桶陳年，將蘭姆酒及波特酒的風味交織成撼動人心的交響曲。

Niepoort酒莊於1842年成立於斗羅河谷，現在的經營者Dirk是家族的第五代成員，該家族致力於生產Niepoort 波特酒。Dirk Niepoort表示：「Niepoort在生產葡萄加烈酒（Aguardente）上坐擁悠久歷史，能夠和好朋友一起創作出這麼特別的蘭姆酒，象徵一種完美的結合。」

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