2021年Mille Miglia千里賽 蕭邦限量表款

Mille Miglia 1000千里賽，在沿途風景優美的義大利舉辦，參賽的骨董車都是設計史上最經典的車款，因此有「世上最美麗的賽車賽事」美譽。2021年Mille Miglia 千里賽，自6月17日起至6月19日止舉辦，共375 名參賽者以 30 秒的間隔按照由老至少的順序離開布雷西亞（Brescia）的Viale Venezia，展開共為期4天的精采冒險。

蕭邦（Chopard）聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele是這個賽事的熱情參賽者，蕭邦於是自1988年開始成為Mille Miglia骨董車賽的合作夥伴兼官方計時器供應商，並為此優雅美麗的賽事打造同樣洋溢復古風情又展現精緻機械工藝的限定腕表。今年品牌照例於賽前發表2021年度的全新Mille Miglia Race Edition系列腕表，猶如歷代紳士車手於Mille Miglia千里賽賽道上的護身符。今年表款直徑44毫米，備有種材質款式：限量發行1000枚的精鋼表款，以及以精鋼和符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造、限量發行250枚的雙金屬款。

正如與蕭邦的所有Mille Miglia系列腕表，2021 Race Edition表盤也裝飾著名的1000 Miglia紅色箭頭，表底蓋則鐫刻賽車旗圖案、1000 Miglia千里賽箭頭標誌和「Brescia > Roma > Brescia」銘文，搭載經天文台（COSC）認證的精密機芯，具備48小時動力儲存、停秒功能、100米防水性能以及確保清晰讀時的防眩光藍寶石水晶。

腕表的設計清晰易讀，中央秒針、位於12時位置的30分鐘計時盤和位於6時位置的小時計時盤等所有計時功能以紅色針尖指針顯示，由精鋼或符合倫理道德標準的18K玫瑰金製成的表圈，配備拋光黑色陶瓷測速計刻度，帶有白色漆面標記，靈感源自骨董車的刻度盤和儀表盤，讓參賽者計算其在Mille Miglia千里賽中平均速度。