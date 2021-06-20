寫紀錄的男人！C羅狂奔破門 IG粉絲達3億成世界第一

當今足壇人氣最旺的球員，當屬C羅（Cristiano Ronaldo）和梅西（Leo Messi）最具代表性，兩人雖然分別都已36、33歲，但影響力和知名度依舊甩開許多球員，屬於超級球星等級。最近正值歐洲國家盃比賽期間，身為葡萄牙隊長的C羅還持續在刷新自己的進球紀錄，成為歐洲國家盃歷史射手王，再加上各種場內、場外的花絮新聞，讓他的IG追蹤人數正式突破3億，是全球第一人。

其實早在此之前，C羅一直是目前世界上IG最多追蹤者的名人，這次正式突破3億大關再度創造新紀錄。而近來他創造的許多話題也被認為跟這次破3億追蹤有很大的直接關聯，第一是日前在對戰匈牙利的記者會上，他把贊助商可口可樂換成礦泉水的舉動引發熱議，讓可口可樂的股價市值蒸發約40億美元（約新台幣1110億）之外，還掀起一陣模仿，其他球員也紛紛在記者會上開可樂的玩笑，還讓歐足聯下規定叫大家不准再玩可樂！

第二，就是他在對戰匈牙利的比賽上進了兩球，以連續參加5屆、11個進球的紀錄正式在歐洲國家盃射手榜登頂。接著，在今日凌晨對德國的比賽，雖然葡萄牙最終以2:4落敗，但C羅的一進球和一得分助攻依舊成為賽後球迷熱議的話題，其中他進的那球再度充分展現他個人優秀身體素質，從自家禁區頭球解危後再在14秒內狂奔到對方門前射門得分，一個人完成防守進攻並且保持超快的奔襲速度，又成為新聞焦點。而且在此之前C羅從未在世界正式大賽破過德國大門，今天這一球又寫下個人紀錄。賽後他還脫下球衣送給場邊球迷，大秀一波肌肉。