「世上最美麗的賽事」2021 Mille Miglia骨董車千里賽

Mille Miglia 1000千里賽，在沿途風景優美的義大利舉辦，參賽的骨董車都是設計史上最經典的車款，因此有「世上最美麗的賽車賽事」美譽。2021年Mille Miglia千里賽，自6月17日起至6月19日止舉辦，共375名參賽者以30秒的間隔按照由老至少的順序離開布雷西亞（Brescia）的Viale Venezia，展開共為期4天的精采冒險。

蕭邦（Chopard）聯合總裁兼Mille Miglia千里賽長期參賽者Karl-Friedrich Scheufele與他信任的副駕駛、蕭邦品牌之友利曼24小時車賽的冠軍車手Jacky Ickx和蕭邦品牌大使 Romain Dumas也都熱情參與。這是蕭邦連續第34年擔任此知名賽事的主要合作夥伴、官方計時和參賽者。

今年的賽事較為特別，是1977年復賽以來首次路線採逆時針方向。隊伍將先經過沿海城市Viareggio後，穿越 350公里由歷史小鎮和山城組成的路線到達羅馬，接著啟程行經葡萄酒產區Chianti、Futa、Raticosa山口，穿越義大利這個「靴子」到達Orvieto，最後一晚留宿波隆那（Bologna）再經Ferrari和Maserati的故鄉Modena後返回起點。