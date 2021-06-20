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米其林餐盤推薦 Chou Chou 四人分享餐外帶自取8折

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」附烤蔬菜、檸檬奶油醬，售價2280元，適合家庭分享。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」附烤蔬菜、檸檬奶油醬，售價2280元，適合家庭分享。圖／Chou Chou法式餐廳提供。

隨著疫情三級警戒已屆一個月，由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）所主理的米其林餐盤Chou Chou法式餐廳，除了原有380元起的外帶法式餐盒及150元起的熟食冷凍包之外，即日起新推出四人分享餐，包括融合港法料理手法的「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」附烤蔬菜及檸檬奶油醬（2280元）、與經典法式手工菜「法式酥皮烤海鱸魚」附紅甜椒醬及炒四季豆（2280元），每週四至週日限量供應，限來店自取外帶，優惠嚐鮮享8折優惠。

此外，餐廳侍酒師也精心挑選富含果香及香草氣味的智利紅酒Aguilucho Cabernet Sauvigono（優惠加購價680元），以及帶有清爽酸度及熱帶水果風味的法國白酒Élevé Colombard Sauvignon Blanc（優惠加購價980元），搭配上述兩項餐點，加乘餐點風味層次。

「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」融合法式烤雞與港式脆皮燒雞工序，並結合傳統粵菜臘味糯米飯為餡料，呈現重量級家庭療癒美食。

主廚林明健挑選2公斤全雞，先用百里香、迷迭香、檸檬香料水浸泡6小時，燙皮後再上脆皮水風乾24小時，皮肉之間悉心擠入黑松露奶油醬，腹內塞滿加了肝腸、臘腸、雞肝、雞胗、蓮子、竹筍、香菇、鹹蛋黃等豐富配料的港式生炒臘味糯米飯；先低溫爐烤，適度休息再高溫烤至外皮呈現誘人金黃色澤，外皮香脆，肉質細嫩漫溢松露馨香，沾佐酸香檸檬奶油醬，搭配吸附香潤雞汁、鹹香入味口感軟糯的糯米飯，紅椒、櫛瓜、青花椰、杏鮑菇等烤蔬菜，適合四人分享。

此外，林明健也重現經典法國功夫菜「法式酥皮烤海鱸魚」。以千層酥皮包覆新鮮海鱸魚搭配奶油過貓，核桃碎增添口感，百里香、蘿勒賦予清新香草風味，巧手雕出全魚形狀，烤至美麗金黃色澤，外型精緻討喜，厚實酥皮將魚肉鮮甜與濃郁白醬完美包覆，鎖住精華鮮汁，一刀切下，熱騰噴香誘人，肉質細緻甘美，滋味完美綿長，搭配微酸紅甜椒醬、黃金葡萄乾及烤杏仁片拌炒的四季豆，家庭分享份量適中。

◎Chou Chou法式料理餐廳

．電話：02-2773-1819（需來店自取）

．地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄22號1樓

．取餐時間：週四至週日，11：30～19：30限量供應 （至少3小時前預訂）

Chou Chou入門客廳以粉色及橘色法式沙發，皮椅搭配大理石圓桌。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou入門客廳以粉色及橘色法式沙發，皮椅搭配大理石圓桌。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
「法式酥皮烤海鱸魚」以千層酥皮包覆新鮮海鱸魚搭配奶油過貓，鎖住精華鮮汁。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
「法式酥皮烤海鱸魚」以千層酥皮包覆新鮮海鱸魚搭配奶油過貓，鎖住精華鮮汁。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou以法式風情的橢圓桌櫃，作為視覺焦點。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
Chou Chou以法式風情的橢圓桌櫃，作為視覺焦點。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」融合法式烤雞與港式脆皮燒雞工序，並結合傳統粵菜臘味糯米飯為餡料。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
「黑松露奶油烤雞佐港式臘味糯米飯」融合法式烤雞與港式脆皮燒雞工序，並結合傳統粵菜臘味糯米飯為餡料。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
林明健主廚重現經典法國菜「法式酥皮烤海鱸魚」，附紅甜椒醬、炒四季豆，售價2280元。。圖／Chou Chou法式餐廳提供。
林明健主廚重現經典法國菜「法式酥皮烤海鱸魚」，附紅甜椒醬、炒四季豆，售價2280元。。圖／Chou Chou法式餐廳提供。

米其林 法國 紅酒

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