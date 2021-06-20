哈根達斯6折、莫凡彼5折！「馬辣」賣冰 火鍋也5折
隨著疫情尚未停歇，馬辣集團旗下的連鎖鍋物「馬辣」、「新馬辣」也持續推出外帶優惠方案，並且將活動再升級。即日起馬辣開賣「哈根達斯MINI杯冰淇淋」，現享6折優惠，另外消費滿額，還可直接租用整套「鴛鴦鍋具」回家。若想盡情消暑，每桶約為50～60球冰淇淋的「莫凡彼金典巧克力冰淇淋5L」同樣享5折優惠，買回家可以盡情享受。
配合防疫，馬辣與新馬辣陸續推出1.0、2.0、3.0等不同的外帶套餐方案，其中最新版本的3.0方案，除了有針對2～6人所推出的5折套餐外，並增添有15項商品，同樣享5折加購價。單筆消費滿2,000元，即可免費租借鴛鴦鍋具回家，7天內歸還門市即可（押金500元，不須清洗）
加購食材優惠中，5公升裝的「莫凡彼金典巧克力冰淇淋」，每桶約為50～60球冰淇淋，原價2,500元，5折優惠加購價1,250元，並加贈品牌保冷袋（6月29日起供應），適合盛夏消暑。另外自即日起，馬辣與新馬辣也開賣「哈根達斯MINI杯冰淇淋」，原價115元，優惠價69元，等於6折優惠。（口味依門市而異）
除此之外，同集團的「問鼎」日前也推出3.0版套餐，2人、4人套餐均享5折優惠，各為480、780元，店內招牌食材均享5折優惠。日式居酒餐廳「狗一下」也同樣享料理自取外帶5折的優惠。燒肉「哞哞屋」亦有一系列食材5折優惠，例如美國經典1855 Choice帶骨牛小排每盒220元，北海道生食級干貝10顆210元，讓民眾為防疫居家餐桌加菜。
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