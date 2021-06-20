不含動物成分超環保！GUCCI中性風高筒鞋新上市

義大利時尚品牌GUCCI在2018年推出Equilibrium古馳平衡計畫，以聯結人文、地球與可持續創新為宗旨，當時訂立了Culture of Purpose的的十年目標，致力於深入並執行有關品牌的可持續性發展策略。其中研發、提供可再生、有機或生物型材料等，並提高其生產效率這項舉措一直是他們非常努力的部分，繼之前推出首個可持續性系列Off The Grid產品之後，最新登場的Basket系列球鞋又再度帶來體現環保理念的新創舉。

這次GUCCI Basket系列首先強調的就是材質，採用由旗下技術人員和工匠研發兩年而成的Demetra面料，擁有柔韌、富彈性等高性能特性，觸感柔軟，完全由GUCCI義大利自家工廠生產，結合高效工序和無動物成分的原物料，運用與鞣革相同的專業知識和工藝製程打造而成。此外，Demetra可大規模生產的條件，也是傳統環保面料的一大突破，往後也可供給各大品牌融入各自特色使用。而在循環經濟概念下，也將擴展GUCCI-UP計劃，將製造過程中的Demetra碎料進行升級回收和再利用。

對於此面料的誕生，GUCCI總裁暨首席執行長Marco Bizzarri表示︰「欣逢品牌百年誌慶，我們推出開拓嶄新材質類別的Demetra，體現GUCCI品質及美學標準。Demetra為時尚界帶來可輕鬆量產的替代材質，更可持續發展，符合我們選用無動物成分材質的需求。」而Demeter這個名字的由來，則是取自希臘神話中掌管農業、穀物和母性之愛的地母神之名。

最新推出的Basket系列球鞋，就是使用了Demetra製成，其中70%的鞋面物料取自永續再生資源，成分包括有機棉、再生鋼和再生聚脂。從鞋款名稱就可以知道，Basket系列設計靈感源自籃球高筒球鞋，擁有仿舊外觀，以亮色細節結合特殊材質，包括藍色鞋底、紫羅蘭色網狀鞋面，附襯墊、與菱格紋的橘色或綠色的後緣包覆腳踝。螢光色的橡膠飾邊展現品牌的特色，包括互扣式的雙G Logo設計則運用於鞋舌、以及球鞋兩邊外側。超越性別的中性風和多種顏色、面料組合，勢必又會成為新一代的人氣鞋款。大陸女星倪妮、男星鹿晗、美國流行歌手Billie Eilish等人也率先搶穿示範。