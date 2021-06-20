脆奶酥、BBQ豬、松本茸！5種甜鹹料理系「海吐司」上桌

喜愛吃吐司的民眾，又可以有不同的新選擇了。漁業品牌「海自慢」以原形食物的冷凍料理吐司為主打，新推出「Hi, TOAST 海吐司」，標榜只要以烤箱或氣炸鍋加熱，就可以馬上上桌食用，首波共有伯爵脆奶酥、BBQ梅花豬等5種口味，為居家時光帶來不同的享受。

「海吐司」是由海自慢攜手老饕鮮生、沐MU創作季節料理主廚楊彥希共同推出的新吐司品牌，在每款厚片吐司上皆塗有特製的抹醬與鋪料，增添風味的變化性。首波推出的5種口味中，「伯爵脆奶酥」以下午茶為發想，由法國進口發酵奶油與可可粉為基礎，將伯爵茶特殊香氣與發酵奶油結合，帶來豐富的層次感。「糖漬橘巧克」選用進口水滴巧克力搭配甜漬橘子皮丁，以及特製的麥粒爆米花，口感又酥又脆並皆具苦甜的大人滋味。

除了甜口味之外，另有3款鹹口味吐司。「味噌松本茸」從京都風味來發想，選用鹹度較低的老字號味噌，再鋪上滿滿的松本茸，滋味清爽而且蛋奶素也可放心食用。源自德州飲食文化的「BBQ梅花豬」鋪有醬醃台灣梅花豬肉與特製BBQ醬，適合口味較重的民眾品嚐。「羅勒鯖魚鬆」則選用外銷日本等級的新鮮鯖魚為主角，經獨家魚燥技術製成，並以義大利青醬調味，是市面上唯一吃得到魚肉的料理吐司。