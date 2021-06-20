宅在家也能吃到Sinasera 24 冷凍即食包線上開賣

疫情三級警戒下，原是旅遊熱門景點的東海岸，如今一片靜謐不見遊客蹤跡，位於台東長濱的Sinasera 24餐廳主廚楊柏偉，為服務無法到東海岸旅遊的饕客，推出多款冷凍即食包，將東海岸的夏日滋味直送到家，讓饕客們宅在家也能吃到Sinasera 24的道地法餐。

「我們的冷凍即食包，不會添加一般調理包會加的防腐劑、甘味劑、調味劑、雞粉、味素…等。因為即便是冷凍即食包，我們也不會在任何一個步驟，偷工減料。」Sinasera 24主廚楊柏偉表示：「我們還是一樣秉持法式料理的精神跟技法，採用純天然的食材，比如說『刺蔥樹豆燉羊膝』，我們是用大量的紅蘿蔔、洋蔥去燉的，燉完把湯汁瀝出來之後，再去調成它的醬汁。如果我們需要用到雞高湯，我們也是用真正的老母雞去熬煮出來，不會去用雞粉。我們用到的調味料，也永遠只有鹽、糖、跟胡椒。」

Sinasera 24的冷凍即食包總共有7道菜、3道湯品、4道甜點、4款法式麵包與8款小農農產品。Sinasera 24餐廳招牌的「馬賽魚湯」，以季節魚蝦蟹加入番茄、茴香、番紅花等香料與蔬菜熬煮，層次鮮明，也能冷凍宅配到家。「太平洋野生海魚菲力」以當季不同品種的海魚切塊，加以番茄魚汁、淡菜、香草醬、檸檬汁提味，是炎熱暑氣下的清爽解方。

除了招牌菜之外，楊柏偉也積極開發新菜色，提供即便在Sinasera 24餐廳也吃不到的「限定料理」。「刺蔥樹豆燉羊膝」將部落原民食材樹豆與刺蔥，調和柳橙、香草、丁香，燉煮出酸甜滋味； 而「慢烤蓮貞豬肋排」選用花蓮地產蓮貞豚，香料醃漬後以小火慢烤，搭配雞心辣椒莎莎醬、杏桃鳳梨醬，襯托純淨豬肉的清甜原味。以往國人較少接觸的食材鹿肉，Sinasera 24先以低溫烹調，讓饕客在家簡單油煎，搭配無花果葉桑葚醬汁及香料油，成為「10盎司鹿肉搭配無花果葉桑葚醬汁」，即便宅在家也能品嚐到透著野味、口感柔韌的鹿肉料理。

在甜點方面，楊柏偉採用了多款市面上法式甜點鮮少使用的在地香料，包括蕗蕎、長濱香檬、月桃籽…等，再以這些香料為主軸，以法國傳統甜點可麗露、費南雪、類似法式檸檬塔的形式來呈現。「所以它會有一個全新的味道。」楊柏偉說：「所以你吃了你會覺得，哇！這個我在外面吃到的檸檬塔不一樣。」

此外，法式麵包一直是Sinasera 24的隱藏版熱賣品，有玫瑰洛神、野薑花杏桃、茶香金棗、黑芝麻金棗共4種口味。

8款農產品，則是楊柏偉對小農的小小心意。「Sinasera 24最重要的支柱就是小農。這些農產品都是我們餐廳在使用的農產品。」楊柏偉表示：「這次疫情讓小農也一樣受到衝擊，需要通路的幫忙。所以我們正陸續邀請更多小農，加入我們的平台，讓消費者在採購的時候，也可以把優質的小農產品帶回家。」。