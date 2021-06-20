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地表最強！周杰倫演唱會4套訂製服拍賣超過千萬全捐出
亞洲天王周杰倫有歌手、創作人、演員、導演等多重身份，最近又多了一個「蘇富比 (Sotheby's) 客座策展人」的頭銜，不只親自打造展覽主視覺，還提供一系列藝術作品及多套經典演唱會造型服飾作為拍賣使用，收益將捐贈予喜願基金會Make-A-Wish International。
在這次的拍賣品項中，周董在2016-2017年「地表最強」世界巡迴演唱會中穿過的四套服裝備受注目，其中兩套西裝套裝出自MOSCHINO設計師Jeremy Scott之手，當初是特別為了周董而設計的，陪他巡迴了66場個人演唱會，意義非凡。這兩套西裝上都有高度品牌辨識度的設計元素，像是圓點、手繪線條、多彩圖騰印花等等，穿起來格外俏皮年輕。這兩套服裝最終得標價為港幣119萬7,000元，約台幣428萬5,388元。
另外兩套拍賣戰服則是Tomas Chan操刀的作品，風格帥氣狂野，分別以856萬800港元、126萬港元拍出。加上MOSCHINO服裝拍賣收入，光服裝類的總收益就有台幣約1186萬3758元，全數捐贈予喜願基金會Make-A-Wish International。
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