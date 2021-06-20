「藝術倫」策展拍賣強勢賣光！周杰倫爽po IG連發

由音樂界傳奇及藝術收藏家周杰倫客席策展的蘇富比（Sotheby’s）亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」晚間拍賣，日前於香港圓滿收槌。焦點拍品除了包括巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、畢卡索等藝術大師的作品，還有以慈善拍賣的形式上拍的周杰倫服裝。晚拍部分以總成交額近8億4,600萬港元的好成績，締造賣光光的「白手套」佳績。當紅藝術家巴斯奇亞1985年「無題」以 2.9億港元最高價成交之外，同時亦締造了9項拍賣紀錄。「周杰倫 x 蘇富比」的日間拍賣網拍部分，將繼續進行至6月22日止。

此次晚拍共推出46件拍品，當中63%拍品以逾高估價拍出，競標者來自香港、紐約及倫敦。除了領銜的巴斯奇亞拍出佳績，理查德普林斯（Richard Prince）「逃脫的護士」以逾估價93,98萬6,000港元拍出，弗蘭克斯特拉（Frank Stella）「無題(雙同心正方形)」亦以4228萬1,000港元刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。