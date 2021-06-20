快訊

豪雨特報範圍擴大！高屏大雷雨 台中以南7縣市大雨

「藝術倫」策展拍賣強勢賣光！周杰倫爽po IG連發

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
由鬼才設計師Jeremy Scott為周杰倫演唱會設計的服裝，成功為Make-A-Wish International基金會籌募到高額善款。圖／蘇富比提供
由鬼才設計師Jeremy Scott為周杰倫演唱會設計的服裝，成功為Make-A-Wish International基金會籌募到高額善款。圖／蘇富比提供

由音樂界傳奇及藝術收藏家周杰倫客席策展的蘇富比（Sotheby’s）亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」晚間拍賣，日前於香港圓滿收槌。焦點拍品除了包括巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）、畢卡索等藝術大師的作品，還有以慈善拍賣的形式上拍的周杰倫服裝。晚拍部分以總成交額近8億4,600萬港元的好成績，締造賣光光的「白手套」佳績。當紅藝術家巴斯奇亞1985年「無題」以 2.9億港元最高價成交之外，同時亦締造了9項拍賣紀錄。「周杰倫 x 蘇富比」的日間拍賣網拍部分，將繼續進行至6月22日止。

此次晚拍共推出46件拍品，當中63%拍品以逾高估價拍出，競標者來自香港、紐約及倫敦。除了領銜的巴斯奇亞拍出佳績，理查德普林斯（Richard Prince）「逃脫的護士」以逾估價93,98萬6,000港元拍出，弗蘭克斯特拉（Frank Stella）「無題(雙同心正方形)」亦以4228萬1,000港元刷新藝術家亞洲拍賣紀錄。

周杰倫2016-2017年「地表最強」世界巡迴演唱會上層穿著的服裝，則是籌集到260萬港元善款，將捐贈願望成真國際基金會（Make-A-Wish International）。進行中的「周杰倫 x 蘇富比」的日間拍賣網拍，焦點藝術家包括奈良美智、草間彌生及 KAWS 等等，以及現在當紅的新銳藝術家加藤泉和六角彩子等的作品。

領銜拍品尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」與畢卡索1969年油畫作品「男子半身像」，在拍賣前曾於香港展出。圖／蘇富比提供
領銜拍品尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」與畢卡索1969年油畫作品「男子半身像」，在拍賣前曾於香港展出。圖／蘇富比提供
周杰倫演唱會服裝，在拍賣前曾於香港K11 MUSEA展出。圖／蘇富比提供
周杰倫演唱會服裝，在拍賣前曾於香港K11 MUSEA展出。圖／蘇富比提供
由鬼才設計師Jeremy Scott為周杰倫演唱會設計的服裝，成功為Make-A-Wish International基金會籌募到高額善款。圖／蘇富比提供
由鬼才設計師Jeremy Scott為周杰倫演唱會設計的服裝，成功為Make-A-Wish International基金會籌募到高額善款。圖／蘇富比提供
尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」以2.9億港元高價成交。圖／蘇富比提供
尚米榭巴斯奇亞1985年創作的「無題」以2.9億港元高價成交。圖／蘇富比提供
亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」晚間拍賣總成交額達8億4598萬4,600港元，締造白手套佳績。圖／蘇富比提供
亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：ASIA」晚間拍賣總成交額達8億4598萬4,600港元，締造白手套佳績。圖／蘇富比提供
理查德普林斯2005-2006年的「逃脫的護士」，以9,400萬港元成交。圖／蘇富比提供
理查德普林斯2005-2006年的「逃脫的護士」，以9,400萬港元成交。圖／蘇富比提供

藝術家 蘇富比 香港

延伸閱讀

周杰倫X蘇富比締造9項世界紀錄 「白手套」一戰成名

超威！周杰倫巡演戰服蘇富比拍賣 945.5萬全數捐作公益

收藏曾被蔡康永虧：賣觀光客的 周杰倫進步神速歸功她

周杰倫回不去「中國好聲音」？網傳選秀節目遭禁原因

相關新聞

「藝術倫」策展拍賣強勢賣光！周杰倫爽po IG連發

由音樂界傳奇及藝術收藏家周杰倫客席策展的蘇富比（Sotheby’s）亞洲首場「CONTEMPORARY CURATED：...

COACH早秋運動服 溜冰場景回放青春時光

復古、運動雙元素定調了COACH 2021早秋系列，以夏季公路之旅為靈感，描述好朋友們一起旅行的自由自在，日前品牌釋出由...

酒吧拼轉型？巴斯克蛋糕、控肉飯、水煮牛 美食到你家

雖然三級警戒仍未解除，但近日財政部接受北市府建議，於6月17日宣佈：在包裝、容器、年齡限制下，有條件開放外帶調酒，也讓不...

搞怪麥莉變香氛女神 晉身GUCCI香水世界的謬思

GUCCI宣布麥莉希拉（Miley Cyrus）將出任GUCCI Flora系列全新香水形象代言人，首波GUCCI Fl...

柔美而內斂 六月誕生石「珍珠」的古典魅力

六月是祝福的月份。六月有畢業生離開原本校園、前往學習的下一階段，六月也是婚嫁的旺季，情定彼此的情侶，則轉化身份，或將踏上...

「美腿歐巴」李棟旭重返九尾狐長髮 和周興哲、林柏宏、胡宇威預告FENDI大秀

因新冠肺炎疫情，在時裝發表期間明星無法飛到現場看秀，仍在IG串連預告直播，今天（6/19）晚上8點的FENDI 2022...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。