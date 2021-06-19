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COACH早秋運動服 溜冰場景回放青春時光
復古、運動雙元素定調了COACH 2021早秋系列，以夏季公路之旅為靈感，描述好朋友們一起旅行的自由自在，日前品牌釋出由溜冰好手Keon Saghari、Ashley Imani與Sebeey Chi共同演繹的形象廣告，來呈現運動系列的時裝。
運動設計系列的發想，來自COACH執行創意總監Stuart Vevers的觀點，以玩趣活潑方式揉合了品牌工藝、美式運動服飾，運用經典Signature印花作為細節，發表運動款T恤、衛衣、車褲、尼龍風衣及短褲等，表現復古運動的活力；尤其透過影像，重返純真美好的年代，也以Nappa皮革、經典Signature chambray面料結合的Quilties絎縫皮革手袋，展現輕快時髦的風格。
Originals Quilties手袋系列包括Dinky、Willis，還有可愛的Lunchbox頂部提把手袋，靈感來自1997年問世的品牌經典款，向道地紐約風格致敬。Keon Saghari、Ashley Imani與Sebeey Chi共同詮釋的形象廣告，選在校園場景拍攝，置物櫃、自動販賣機、骨董車等擺設都散發著濃厚的懷舊氛圍，也藉由輕鬆的運動服，回放青春的滋味。
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