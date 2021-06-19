COACH早秋運動服 溜冰場景回放青春時光

復古、運動雙元素定調了COACH 2021早秋系列，以夏季公路之旅為靈感，描述好朋友們一起旅行的自由自在，日前品牌釋出由溜冰好手Keon Saghari、Ashley Imani與Sebeey Chi共同演繹的形象廣告，來呈現運動系列的時裝。

運動設計系列的發想，來自COACH執行創意總監Stuart Vevers的觀點，以玩趣活潑方式揉合了品牌工藝、美式運動服飾，運用經典Signature印花作為細節，發表運動款T恤、衛衣、車褲、尼龍風衣及短褲等，表現復古運動的活力；尤其透過影像，重返純真美好的年代，也以Nappa皮革、經典Signature chambray面料結合的Quilties絎縫皮革手袋，展現輕快時髦的風格。