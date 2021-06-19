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COACH早秋運動服 溜冰場景回放青春時光

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
男裝T恤，7,500元。圖／COACH提供
男裝T恤，7,500元。圖／COACH提供

復古、運動雙元素定調了COACH 2021早秋系列，以夏季公路之旅為靈感，描述好朋友們一起旅行的自由自在，日前品牌釋出由溜冰好手Keon Saghari、Ashley Imani與Sebeey Chi共同演繹的形象廣告，來呈現運動系列的時裝。

運動設計系列的發想，來自COACH執行創意總監Stuart Vevers的觀點，以玩趣活潑方式揉合了品牌工藝、美式運動服飾，運用經典Signature印花作為細節，發表運動款T恤、衛衣、車褲、尼龍風衣及短褲等，表現復古運動的活力；尤其透過影像，重返純真美好的年代，也以Nappa皮革、經典Signature chambray面料結合的Quilties絎縫皮革手袋，展現輕快時髦的風格。

Originals Quilties手袋系列包括Dinky、Willis，還有可愛的Lunchbox頂部提把手袋，靈感來自1997年問世的品牌經典款，向道地紐約風格致敬。Keon Saghari、Ashley Imani與Sebeey Chi共同詮釋的形象廣告，選在校園場景拍攝，置物櫃、自動販賣機、骨董車等擺設都散發著濃厚的懷舊氛圍，也藉由輕鬆的運動服，回放青春的滋味。

女裝帽T，11,800元。圖／COACH提供
女裝帽T，11,800元。圖／COACH提供
可愛的Lunchbox躲在學校的置物櫃裡。圖／COACH提供
可愛的Lunchbox躲在學校的置物櫃裡。圖／COACH提供
（左）Sebeey Chi演繹幾何色塊外套16,800元；（中）Ashley Imani海軍藍胸衣3,900元、紅色車褲7,500元、海軍藍復古運動外套17,500元；（右）Keon Saghari穿衛衣9,500元、短褲3,900元。圖／COACH提供
（左）Sebeey Chi演繹幾何色塊外套16,800元；（中）Ashley Imani海軍藍胸衣3,900元、紅色車褲7,500元、海軍藍復古運動外套17,500元；（右）Keon Saghari穿衛衣9,500元、短褲3,900元。圖／COACH提供
早秋Originals Quilties手袋包括Dinky、Willis，還有可愛的Lunchbox，都以自動販賣機的場景表現。圖／COACH提供
早秋Originals Quilties手袋包括Dinky、Willis，還有可愛的Lunchbox，都以自動販賣機的場景表現。圖／COACH提供
COACH釋出溜冰好手Keon Saghari（左）、Ashley Imani共同演繹的形象廣告，來呈現運動系列的時裝。圖／COACH提供
COACH釋出溜冰好手Keon Saghari（左）、Ashley Imani共同演繹的形象廣告，來呈現運動系列的時裝。圖／COACH提供
（左）Keon Saghari穿衛衣9,500元、短褲3,900元；（中）Sebeey Chi演繹幾何色塊外套16,800元；（右）Ashley Imani海軍藍胸衣3,900元、紅色車褲7,500元、海軍藍復古運動外套17,500元。圖／COACH提供
（左）Keon Saghari穿衛衣9,500元、短褲3,900元；（中）Sebeey Chi演繹幾何色塊外套16,800元；（右）Ashley Imani海軍藍胸衣3,900元、紅色車褲7,500元、海軍藍復古運動外套17,500元。圖／COACH提供
女裝T恤，3,900元。圖／COACH提供
女裝T恤，3,900元。圖／COACH提供

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