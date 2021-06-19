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酒吧拼轉型？巴斯克蛋糕、控肉飯、水煮牛 美食到你家

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了主食、小菜之外，溫柔鄉同時提供多款蛋糕或手作愛玉，吃得飽、也要吃甜甜、吃得巧。甜點每周三結單，周五至週日自取。圖 / 溫柔鄉提供。
除了主食、小菜之外，溫柔鄉同時提供多款蛋糕或手作愛玉，吃得飽、也要吃甜甜、吃得巧。甜點每周三結單，周五至週日自取。圖 / 溫柔鄉提供。

雖然三級警戒仍未解除，但近日財政部接受北市府建議，於6月17日宣佈：在包裝、容器、年齡限制下，有條件開放外帶調酒，也讓不少原本酒吧在維持營運的困境下，看見一絲曙光。而除了調酒開放外帶，近期也有不少酒吧拼轉型，推出美食料理外帶或外送，在變化中嘗試找到出口。

喜歡台味的控肉飯、滷味拼盤？日前新開業的「HiBoRu嗨啵嚕」則推出波本威士忌控肉便當（180元），軟嫩的控肉加入波本威士忌酒香，目前已在不少消費者口中擁有高評口碑，特製小點則有自製辣醬拌豆干（80元）、黑糖麻油龍眼煎烘蛋（160元）、炸芋頭地瓜可樂餅（150元），同時另提供控肉飯便當、滷味拼盤與椒麻滷鴨翅的冷凍包，詳情可於臉書專頁中食品菜單得到完整資訊與價格，同時也可在UberEat中搜尋「HiBoRu嗨啵嚕」。

原本餐、酒各佔1/2比例的「溫柔鄉」，三級期間外帶則捨棄調酒，全部提供現做餐飲。每日餐食包含主食如鮭魚親子蛋炒飯（250元）、蒜味油雞飯（180元），涼拌小菜也有味增芥末山藥絲或黃金泡菜玉米筍皆為80元，較特別的是甜點則有巴斯克乳酪蛋糕（650元）、泥煤生乳酪蛋糕（5吋800元）、柴魚昆布生乳酪蛋糕（5吋650元）或手作愛玉（80元），每日更新菜單於官方instagram帳號，外帶時間為七點半至凌晨一點半，周一休息。

Spice Cuisine則在防疫期間停止調酒供應，但改推防疫調理包，其中香料紅酒燉牛肉（160元）每包重約500g正負5%，使用美國牛肉、義大利紅酒、主廚特製香料、牛肉高湯、番茄為原料，份量十足；另有和「溫柔鄉」聯名的四川風味水煮牛 X 重香料小羔羊印度咖哩，水煮牛肉約400g、印度咖哩則曰350g，每組399元，可私訊溫柔鄉或Spice Cuisine臉書專頁，並使用UberEat外送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Spice Cuisine則在防疫期間停止調酒供應，但改推防疫調理包，另有和「溫柔鄉」聯名的四川風味水煮牛 X 重香料小羔羊印度咖哩，可私訊溫柔鄉或Spice Cuisine臉書專頁，並使用UberEat外送。圖 / Spice Cuisine提供
Spice Cuisine則在防疫期間停止調酒供應，但改推防疫調理包，另有和「溫柔鄉」聯名的四川風味水煮牛 X 重香料小羔羊印度咖哩，可私訊溫柔鄉或Spice Cuisine臉書專頁，並使用UberEat外送。圖 / Spice Cuisine提供
「HiBoRu嗨啵嚕」的波本威士忌控肉便當（180元），軟嫩控肉目前已在不少消費者口中擁有高評口碑。圖 / 翻攝自「HiBoRu嗨啵嚕」臉書粉絲專頁。
「HiBoRu嗨啵嚕」的波本威士忌控肉便當（180元），軟嫩控肉目前已在不少消費者口中擁有高評口碑。圖 / 翻攝自「HiBoRu嗨啵嚕」臉書粉絲專頁。

紅酒

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