柔美而內斂 六月誕生石「珍珠」的古典魅力

六月是祝福的月份。六月有畢業生離開原本校園、前往學習的下一階段，六月也是婚嫁的旺季，情定彼此的情侶，則轉化身份，或將踏上人生的另一段旅程；值此同時，日本珠寶品牌TASAKI選擇以六月的誕生石「珍珠」，為配戴者獻上真摯祝福的念想，浪漫相隨。

有別於寶石和礦石，珍珠的光澤柔美而和煦，其線條圓潤飽滿，正是令人心醉的魅力之處。如果說單顆的珍珠是長久歲月積累的奇蹟，那麼多顆的珍珠珠寶、甚至串珠項鍊，便是複數疊加的、宛如儀式般的奇異恩典，讓豐盛愉悅倍增。

TASAKI經典的串珠項鍊，搭配不同K金，串接起一顆顆珍珠，成為正圓或橢圓的優雅形式，像是以珍珠組合而成的魔法陣，為配戴者溫柔守護，而堆疊排舖的多圈式串珠項鍊，如阿古屋珍珠項鍊或阿古屋珍珠長項鍊一旦和深色衣物結合，更能襯托出唯美、靈動的浪漫氣息，落落大方。