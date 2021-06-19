快訊

他在台三採陰飛澳門卻驗出Delta變種株 指揮中心回應

陳時中說「鄰長打疫苗要造冊」盧秀燕二度鞠躬：我決策我負責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柔美而內斂 六月誕生石「珍珠」的古典魅力

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
TASAKI「petit」balance class鑽石珍珠黃K金項鍊，66,600元。
TASAKI「petit」balance class鑽石珍珠黃K金項鍊，66,600元。

六月是祝福的月份。六月有畢業生離開原本校園、前往學習的下一階段，六月也是婚嫁的旺季，情定彼此的情侶，則轉化身份，或將踏上人生的另一段旅程；值此同時，日本珠寶品牌TASAKI選擇以六月的誕生石「珍珠」，為配戴者獻上真摯祝福的念想，浪漫相隨。

有別於寶石和礦石，珍珠的光澤柔美而和煦，其線條圓潤飽滿，正是令人心醉的魅力之處。如果說單顆的珍珠是長久歲月積累的奇蹟，那麼多顆的珍珠珠寶、甚至串珠項鍊，便是複數疊加的、宛如儀式般的奇異恩典，讓豐盛愉悅倍增。

TASAKI經典的串珠項鍊，搭配不同K金，串接起一顆顆珍珠，成為正圓或橢圓的優雅形式，像是以珍珠組合而成的魔法陣，為配戴者溫柔守護，而堆疊排舖的多圈式串珠項鍊，如阿古屋珍珠項鍊或阿古屋珍珠長項鍊一旦和深色衣物結合，更能襯托出唯美、靈動的浪漫氣息，落落大方。

簡約的珍珠項鍊則強調突破傳統，帶來樣式與設計的更多風貌。像是「petit」balance class charm珍珠墜鍊使用兩顆不同尺寸的阿古屋珍珠搭配玫瑰金項鍊，以顏色、形體的對比呈現鮮明的個性感，奢華而當代；另有一件a fine balance珍珠項鍊，則將珍珠與K金相結合，透過簡約的線條、傳遞出不簡單的抽象視覺，令人玩味再三。

TASAKI 阿古屋珍珠項鍊，純銀、阿古屋珍珠，價格店洽。圖 / TASAKI提供。
TASAKI 阿古屋珍珠項鍊，純銀、阿古屋珍珠，價格店洽。圖 / TASAKI提供。
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊，73,000元。
TASAKI kugel鑽石珍珠櫻花金項鍊，73,000元。
珍珠的光澤柔美和煦，正是令人心醉的魅力之處。圖 / TASAKI提供。
珍珠的光澤柔美和煦，正是令人心醉的魅力之處。圖 / TASAKI提供。
TASAKI abstract star鑽石珍珠櫻花金項鍊，74萬6,000元。
TASAKI abstract star鑽石珍珠櫻花金項鍊，74萬6,000元。
圓潤的珍珠結合貴重的K金，展現溫潤、閃耀的二合為一。圖 / TASAKI提供。
圓潤的珍珠結合貴重的K金，展現溫潤、閃耀的二合為一。圖 / TASAKI提供。
TASAKI以六月的誕生石「珍珠」，為配戴者獻上守護與祝福的念想。圖 / TASAKI提供。
TASAKI以六月的誕生石「珍珠」，為配戴者獻上守護與祝福的念想。圖 / TASAKI提供。
堆疊排舖的多圈式串珠項鍊，和深色衣物結合更能襯托出靈動的浪漫氣息。圖 / TASAKI提供。
堆疊排舖的多圈式串珠項鍊，和深色衣物結合更能襯托出靈動的浪漫氣息。圖 / TASAKI提供。

珠寶 情侶 日本

延伸閱讀

這才叫做美絕！倪妮三連發無失手駕馭青春、復古、未來

浴室也能拍成時尚大片的 只有迪麗熱巴美顏襯珍珠吧

《寶可夢傳說 阿爾宙斯》《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》詳細上市日期公開！

迎向6月！誕生石珍珠帶來幸運與祝福

相關新聞

柔美而內斂 六月誕生石「珍珠」的古典魅力

六月是祝福的月份。六月有畢業生離開原本校園、前往學習的下一階段，六月也是婚嫁的旺季，情定彼此的情侶，則轉化身份，或將踏上...

「美腿歐巴」李棟旭重返九尾狐長髮 和周興哲、林柏宏、胡宇威預告FENDI大秀

因新冠肺炎疫情，在時裝發表期間明星無法飛到現場看秀，仍在IG串連預告直播，今天（6/19）晚上8點的FENDI 2022...

PIAGET全新Possession手鐲腕表 鑽石小川波光粼粼

珠寶存在的意義，除了寶石的華美閃光令人心醉，賞玩配戴時和珠寶的互動，更讓寶石與配戴者、收藏者的心神產生微妙的連結，自由而...

最精緻的Q萌感～哆啦A夢聯名日本皇家Noritake推餐具組

超可愛的哆啦A夢在去年，迎來50周年，經過1年設計後，日本皇家瓷器品牌Noritake，與哆啦A夢正式宣布推出聯名餐具，...

不敵疫情！ 興富發集團豐悅匯日本料理BUFFET宣布停業

隸屬興富發集團的「高雄悅誠廣場」豐悅匯日本料理BUFFET因受疫情衝擊，宣布18日起停止營業，商場表示，民眾持有的餐券可...

勞力士「水鬼」30萬起跳憑什麼？專家評論六點成關鍵

始終受手表愛好者喜愛的勞力士（ROLEX），以暱稱為「水鬼」的Submariner最受市場支持，而綠色或黑色的主視覺則讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。