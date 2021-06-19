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「美腿歐巴」李棟旭重返九尾狐長髮 和周興哲、林柏宏、胡宇威預告FENDI大秀

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
胡宇威、李棟旭、林柏宏、周興哲在IG預告FENDI大秀。圖／取自IG
胡宇威、李棟旭、林柏宏、周興哲在IG預告FENDI大秀。圖／取自IG

新冠肺炎疫情，在時裝發表期間明星無法飛到現場看秀，仍在IG串連預告直播，今天（6/19）晚上8點的FENDI 2022春夏男裝發表，就邀請了周興哲、林柏宏、胡宇威以及韓星李棟旭搶先穿上2021秋冬系列來預告，其中李棟旭更以長髮造型表現詭譎魔幻的帥度，簡直重返《九尾狐傳》造型，修長美腿更是令人驚嘆。

而近日喜事頻傳的周興哲，全新歌曲「怎麼了」點擊破億，成為華語樂壇首度擁有4首歌曲晉升YouTube「億萬俱樂部」的唱將，又和女友周岱新復合，也在IG寫下「一起跟我看吧」的大秀預告，他身上穿的是FENDI配件暨男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與斜槓音樂家暨藝術家、演員Noel Fielding（諾爾菲爾丁）聯名創作的多彩圖鴉，表現秋冬季的宇宙精神，也以抽象手法重新繪製FENDI logo圖案。

林柏宏則相當感性地寫下「如果我們都願意張開雙手，就能隨時一起飛翔。今晚一起飛吧！6/19（六）20：00 一同在fendi.com觀賞FENDI 春夏22男裝大秀」；胡宇威也拎著Noel Fielding圖鴉包款，預告大秀來臨。FENDI 2022春夏男裝的邀請函上，也點出了大秀的地點，在FENDI羅馬總部義大利文化宮（Palazzo della Civiltà Italiana），以座標41°50'12.1"N 12°27'54.0"E方式呈現，成為有趣的小細節。

李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG
李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
胡宇威拎著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
胡宇威拎著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
胡宇威拎著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
胡宇威拎著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG
李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG
FENDI將於羅馬總部義大利文化宮發表2022 春夏男裝，並於台灣時間6月19日晚間8點直播。圖／FENDI提供
FENDI將於羅馬總部義大利文化宮發表2022 春夏男裝，並於台灣時間6月19日晚間8點直播。圖／FENDI提供
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
胡宇威背著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
胡宇威背著2021秋冬系列Noel Fielding圖鴉包款預告男裝大秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
強運周興哲在IG貼文預告FENDI 2022春夏男裝大秀。圖／取自IG
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
林柏宏以相當感性的文句邀請大家看FENDI 2022男裝大秀發表。圖／取自IG
李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG
李棟旭以耐人尋味的長髮造型預告FENDI 2022春夏男裝秀。圖／取自IG

FENDI 義大利 新冠肺炎

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