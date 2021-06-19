「美腿歐巴」李棟旭重返九尾狐長髮 和周興哲、林柏宏、胡宇威預告FENDI大秀

因新冠肺炎疫情，在時裝發表期間明星無法飛到現場看秀，仍在IG串連預告直播，今天（6/19）晚上8點的FENDI 2022春夏男裝發表，就邀請了周興哲、林柏宏、胡宇威以及韓星李棟旭搶先穿上2021秋冬系列來預告，其中李棟旭更以長髮造型表現詭譎魔幻的帥度，簡直重返《九尾狐傳》造型，修長美腿更是令人驚嘆。

而近日喜事頻傳的周興哲，全新歌曲「怎麼了」點擊破億，成為華語樂壇首度擁有4首歌曲晉升YouTube「億萬俱樂部」的唱將，又和女友周岱新復合，也在IG寫下「一起跟我看吧」的大秀預告，他身上穿的是FENDI配件暨男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi與斜槓音樂家暨藝術家、演員Noel Fielding（諾爾菲爾丁）聯名創作的多彩圖鴉，表現秋冬季的宇宙精神，也以抽象手法重新繪製FENDI logo圖案。