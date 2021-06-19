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PIAGET全新Possession手鐲腕表 鑽石小川波光粼粼

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
佩戴在手腕上的手鐲珠寶表，讓珠寶的閃耀與時計的功能二合為一。圖 / PIAGET提供。
佩戴在手腕上的手鐲珠寶表，讓珠寶的閃耀與時計的功能二合為一。圖 / PIAGET提供。

珠寶存在的意義，除了寶石的華美閃光令人心醉，賞玩配戴時和珠寶的互動，更讓寶石與配戴者、收藏者的心神產生微妙的連結，自由而愉悅。伯爵（PIAGET）以經典的Possession系列為基礎，推出一款手鐲式高級珠寶腕表，總計超過32克拉的明亮式切割鑽石，讓華美與精密精準同在。

Possession指環的特色，在於正中央圈環可自由轉動，讓配戴者在欣賞戒指之餘，也能享受自由旋轉時寶石閃光的變化之樂，而手鐲式珠寶腕表的歷史則可溯及1960年代，彼時正是PIAGET Society興盛的年代，人們盡情暢聚，而兼具手表功能的手鐲式珠寶也呼應了生命與情感的交流，豐沛繁盛。

全新Possession手鐲式高級珠寶腕表，有賴於伯爵Plan-les-Quates工坊工匠至少30小時以上的寶石鑲嵌工序，腕表的表殼與鍊帶共鑲嵌1170顆圓形明亮式切割鑽石總重約30.75克拉，具備時、分顯示的圓形面盤則鑲嵌總重0.74克拉的141顆圓形明亮式切割鑽石，並搭配18K白金巴頓指針。

生命的豐盛，總來自於令人不可思議的柔軟與轉折，一如Possession手鐲式高級珠寶腕表，以其可旋轉的靈動設計、似一條鑽石小河般在手腕間波光粼粼、豐盛自足。

為確保鑽石符合美學和道德標準，伯爵為金伯利進程證書制度（Kimberley Process Certification Scheme，KPCS）的成員，並從2011年以來，獲得「責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）之認證。圖 / PIAGET提供。
為確保鑽石符合美學和道德標準，伯爵為金伯利進程證書制度（Kimberley Process Certification Scheme，KPCS）的成員，並從2011年以來，獲得「責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）之認證。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession 18K白金手鐲式高級珠寶鑽石腕表，29毫米、18K白金、鑲嵌超過1,400顆鑽石，995萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET Possession 18K白金手鐲式高級珠寶鑽石腕表，29毫米、18K白金、鑲嵌超過1,400顆鑽石，995萬元。圖 / PIAGET提供。
除了嚴選最高品質鑽石，身為頂級珠寶品牌的伯爵，也在貴金屬加工技藝上，展現高超的古典美學。圖 / PIAGET提供。
除了嚴選最高品質鑽石，身為頂級珠寶品牌的伯爵，也在貴金屬加工技藝上，展現高超的古典美學。圖 / PIAGET提供。

珠寶 腕表 鑽石

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