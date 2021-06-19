PIAGET全新Possession手鐲腕表 鑽石小川波光粼粼

珠寶存在的意義，除了寶石的華美閃光令人心醉，賞玩配戴時和珠寶的互動，更讓寶石與配戴者、收藏者的心神產生微妙的連結，自由而愉悅。伯爵（PIAGET）以經典的Possession系列為基礎，推出一款手鐲式高級珠寶腕表，總計超過32克拉的明亮式切割鑽石，讓華美與精密精準同在。

Possession指環的特色，在於正中央圈環可自由轉動，讓配戴者在欣賞戒指之餘，也能享受自由旋轉時寶石閃光的變化之樂，而手鐲式珠寶腕表的歷史則可溯及1960年代，彼時正是PIAGET Society興盛的年代，人們盡情暢聚，而兼具手表功能的手鐲式珠寶也呼應了生命與情感的交流，豐沛繁盛。

全新Possession手鐲式高級珠寶腕表，有賴於伯爵Plan-les-Quates工坊工匠至少30小時以上的寶石鑲嵌工序，腕表的表殼與鍊帶共鑲嵌1170顆圓形明亮式切割鑽石總重約30.75克拉，具備時、分顯示的圓形面盤則鑲嵌總重0.74克拉的141顆圓形明亮式切割鑽石，並搭配18K白金巴頓指針。