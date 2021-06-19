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最精緻的Q萌感～哆啦A夢聯名日本皇家Noritake推餐具組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Noritake與哆啦A夢聯名的兒童餐具系列／360~3,200元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的兒童餐具系列／360~3,200元。圖／旺代提供

超可愛的哆啦A夢在去年，迎來50周年，經過1年設計後，日本皇家瓷器品牌Noritake，與哆啦A夢正式宣布推出聯名餐具，共推出三大系列，包括花卉、葫蘆與兒童餐具，即日起至8月底在旺代企業官網推出預購，全商品預購價8折，滿5千元現抵5百元。

給人希望與童趣感的哆啦A夢，該如何與典雅的瓷器結合呢？從聯名餐具中，可看出日本品牌的細心。哆啦A夢X花卉系列，以粉色水彩手法呈現，結合代表勇敢、幸福與愛的蒲公英、幸運草、鈴蘭、鬱金香與紫陽花間，包括有馬克杯、飯碗等。

另一葫蘆系列，將哆啦A夢以墨水藍呈現，並以日本紅凸顯出風格，其身形與象徵福氣的葫蘆，可說是互相輝映，包括飯碗、麵碗等均有。

而兒童餐具，則是加入更多元素，如銅鑼燒、竹蜻蜓等，還包括任意門與大雄等，部分餐具背面還有印上隱藏版人物，看到時讓人會心一笑。

哆啦A夢x花卉 定價360~1,080元

可愛療癒的哆啦A夢，頭戴竹蜻蜓與妹妹穿梭在蒲公英、幸運草、鈴蘭、鬱金香與紫陽花之間，該系列有馬克杯、飯碗、醬料碟、筷架、花瓶，整套用來搭配日常餐食，時刻提亮居家用餐心情。

哆啦A夢x葫蘆 定價780~1,860元

「葫蘆」在日本是健康、繁榮的象徵，祈求為大家帶來幸福，刻意以墨水藍運用深淺搭配日本紅凸顯日式風格，並推出飯碗、馬克杯、麵碗加湯匙，超實用的單人餐具套組搭配，讓用餐儀式感十足。

哆啦A夢兒童餐具 定價360~3,200元

設計以漫畫主角及百寶袋內的經典玩具為主軸，經由角色帶領大家進入令人愉悅的冒險，部分商品的背面還印上隱藏的靈魂人物，細膩巧思成為商品亮點，為生活日常帶來會心微笑。

更多商品資訊，請洽 旺代企業 服務專線 (02) 290

Noritake與哆啦A夢聯名的花卉系列／360~1,080元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的花卉系列／360~1,080元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的兒童餐具系列／360~3,200元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的兒童餐具系列／360~3,200元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的花卉系列／360~1,080元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的花卉系列／360~1,080元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的葫蘆系列／780~1,860元。圖／旺代提供
Noritake與哆啦A夢聯名的葫蘆系列／780~1,860元。圖／旺代提供

哆啦A夢 餐具 日本

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