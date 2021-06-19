勞力士「水鬼」30萬起跳憑什麼？專家評論六點成關鍵

始終受手表愛好者喜愛的勞力士（ROLEX），以暱稱為「水鬼」的Submariner最受市場支持，而綠色或黑色的主視覺則讓表款擁有「綠水鬼」、「黑水鬼」之稱，其中「綠水鬼」的行情則較「黑水鬼」高出一籌。坊間不時有流行品牌仿效「水鬼」設計，並引起網路熱烈討論。

目前舉凡「水鬼」款Submariner表款訂價皆自約30萬起跳、但實際成交價多為50至60萬不等，究竟一只30萬起跳的勞力士「水鬼」Submariner腕表憑什麼？資深評論家曾士昕認為購買流行款式的消費者或當成服裝的流行配件，與勞力士「水鬼」具保值行情，屬不同領域。他分析指出，共有以下六點是水鬼人氣歷久不衰的關鍵，並點出「擁有老鬼、今生無悔」，以及「早買早享受、晚買荷包瘦」兩大金句。

1、總出口量

勞力士佔2020年瑞士鐘表出口的1/4總量，可見市場喜好程度。

2、保值性

勞力士的品牌價值高，有保值性，在二手市場行情，勞力士等同現金，而且有明顯最佳的保值性。

3、需求推升成交價

市場機制決定價錢。部分原因來自勞力士嚴格的總量調控策略，讓「水鬼」Submariner的出貨數量比「鋼迪」Daytona計時碼表少，物以稀為貴，連帶因需求推升了成交價格。

4、名人加持

不少足球明星、明星，都是「水鬼」Submariner表款的支持與配戴者，也因為明星款、名人效益，讓水鬼人氣推升。

5、社群效應

網路世代，透過youtuber、KOL在社群的推波助瀾，勞力士的收視率、點閱率、觸及率，永遠最高。

6、勞力士指定用色

同為「水鬼款」，綠水鬼的綠色選用了勞力士品牌企業顏色，因而特別受到肯定、喜愛。

曾士昕並指出，舊款的「水鬼」Submariner腕表如第一代的「綠水鬼」行情最佳，是收藏家追逐的標地之一，因而又有「擁有老鬼、今生無悔」的趣稱；加上勞力士表款價格以長遠而言持續調整，同一只表款較晚時間購入勢將付出較多金錢成本，因而「早買早享受、晚買荷包瘦」。