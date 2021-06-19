WFH快速料理／Rea手繪食譜：照燒金針菇漢堡排、肉丸湯

Rea分享：不加麵包粉或其他粉類的照燒金針菇漢堡排，從肉餡到照燒醬都做成減醣配方。金針菇是減醣必備、便宜又營養、CP值超高的上好食材，燒出來的漢堡排多汁又好吃。

● 照燒金針菇漢堡排

● 材料

豬絞肉 300 克

金針菇 1 包

蛋 1 顆

葱末 1 根

薑泥 0.5 小匙

●調味料

醬油 0.5 大匙

麻油 1 大匙

白胡椒粉 適量

●照燒醬材料

米酒 1 大匙

醬油 1 大匙

味醂 1 大匙

糖 1 小匙

作者賴佳芬（Rea）分享《照燒金針菇漢堡排》手繪詳細步驟。圖／布克文化提供 作者賴佳芬（Rea）分享《照燒金針菇漢堡排》手繪材料表。圖／布克文化提供

● 作法

1. 將所有材料拌勻至產生黏性。

2. 以掌心握住的量，用雙掌拍打成圓餅狀，約可做10個。

3. 熱油鍋，放入漢堡排，中小火煎2分鐘至金黃，再輕輕翻面。

4. 蓋鍋小火燜煎，3分鐘開蓋。此時可用筷子夾紙巾將鍋內餘油、湯汁擦乾。

5. 在鍋中倒入事先調好的照燒醬，若煎更多漢堡排，請等比例增加醬汁。

6. 小火將醬汁濃縮，讓漢堡排各面皆均勻沾附醬汁，即可享用。

● 小秘訣

我習慣用肥瘦比例3：7 的絞肉，口感較佳。

【延伸菜單】

● 椒鹽金針菇漢堡排

食材和調味料同照燒金針菇漢堡排。

漢堡排做法同照燒金針菇漢堡排。

熱平底鍋，加1小匙油後放入漢堡排，中小火煎至金黃後翻面，蓋鍋小火燜煎8 分鐘至熟。

起鍋後兩面灑一點胡椒鹽，即可享用。

● 金針菇肉丸湯

金針菇漢堡排肉餡再多加0.5 小匙鹽調味拌勻，用手將肉餡甩打至產生黏性，再將肉餡用手擠成小肉丸（可用湯匙輔助）。

在煮各式湯品或火鍋時，水滾後將肉丸下鍋煮至浮起，再煮5分鐘至肉熟，即可享用。

● 作者：賴佳芬／【Rea手繪本粉絲頁】

【以上摘文選自《Rea手繪食譜》、作者：賴佳芬（Rea）、圖文提供：布克文化出版社】

書名／《Rea手繪食譜》、作者／賴佳芬（Rea）、圖／布克文化提供

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