日立冷氣連續20年獲白金獎 打造空氣淨化網 呼吸好空氣

疫情讓民眾更加注重呼吸健康，根據2021讀者文摘信譽品牌大調查結果，日立冷氣連續20年勇奪最高榮譽白金獎，同時再度蟬連空調業界唯一雙白金殊榮！日立除濕機連續9年獲獎，4度榮獲白金獎肯定；日立空氣清淨機亦10度取得信譽品牌金獎。優異成績展現日立冷氣強大的產品實力，印證日立冷氣在消費者心目中難以撼動的品牌地位。

因應現今居家生活需求，日立冷氣持續強化產品空氣潔淨力，提出「日立空氣淨化網」，嚴格把關空氣舒適三要素：溫度、濕度、清淨度，帶來居家好空氣，守護家人呼吸健康。日立冷氣全新「凍結洗淨2.0」科技，一鍵即可讓冷氣保持乾淨，除了洗淨熱交換器外，再於熱風乾燥行程中加熱熱交換器，使機體內部加速乾燥、抑菌，抑菌效果可達99.9%。此外，搭載防霉風扇及銅管防黴防腐蝕科技，在室內機兩側銅管以環保防黴高分子塗料及科技烘烤工法強化塗裝，避免因沼氣侵蝕而損壞，強化室內機體內部清潔與防護。夏季用電量大，日立冷氣的體感舒適科技可智慧自動平衡溫、濕度，兼顧涼爽舒適又省電。

日立更以全方位的空氣淨化機制對應戶外超標的PM2.5，4度取得白金獎的日立除濕機，清淨型機種一次滿足除濕、清淨兩大需求，完美對應台灣全年潮濕、空污威脅的氣候型態。連續10年榮獲金獎肯定的日立空氣清淨機全部日本製造，K110及K92機種更具備「48小時濾網自動清」功能，可與內建PM2.5濾網的清淨型全熱交換器搭配，高效淨化引入家中的新鮮空氣，多重防護為室內空氣品質把關。