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澳門賭王千金也喜歡 LOEWE水果系列消暑又高調

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
百香果帆布綁帶草編鞋，14,000元。圖／LOEWE提供
百香果帆布綁帶草編鞋，14,000元。圖／LOEWE提供

LOEWE的Paula’s Ibiza系列祭出沁涼的水果大軍，創意總監Jonathan Anderson再次以逃離現實的歡樂，讓西瓜、百香果、奇異果成為包款、鞋履和服裝的設計元素，澳門賭王千金何超蓮也穿搭全套，洋溢輕快的度假風。

何超蓮以Paula’s Ibiza的月相襯衫、漁夫帽搭襯Balloon迷你尺寸手袋，整個人散發輕盈小旅行的氣息，而今年20歲、日本男團INTERSECTION成員的日美混血男歌手慶怜，也在鳳梨包款的陳列中拍下多張照片，顯現Jonathan Anderson的童心未泯，他表示在構思此系列時，想將無拘無束的渡假氛圍帶入日常生活中，因此將巴利亞利群島（Balearic Islands）的活力感融入時裝，也透過編織包款傳達手工藝的溫度。

本季仍從Paula’s創辦人的經典大自然印花取材，包括鸚鵡、白鴿、番紅花等圖樣，都混搭了LOEWE標誌，在第二波的水果系列當中，以代表夏天的西瓜、奇異果及百香果為主題，運用層疊技術打造類似嵌花的效果，再堆疊縫合，鮮明的圖案、輪廓及色彩帶來強烈視覺印象，表現Paula’s Ibiza系列明亮活潑的氛圍及追求自由的態度。

澳門賭王千金何超蓮詮釋LOEWE Paula's Ibiza月相襯衫、漁夫帽以及超迷你Balloon包款。圖／LOEWE提供
澳門賭王千金何超蓮詮釋LOEWE Paula's Ibiza月相襯衫、漁夫帽以及超迷你Balloon包款。圖／LOEWE提供
棉質奇異果 T 恤，13,000元。圖／LOEWE提供
棉質奇異果 T 恤，13,000元。圖／LOEWE提供
綠色小牛皮奇異果圖案零錢包，15,000元。圖／LOEWE提供
綠色小牛皮奇異果圖案零錢包，15,000元。圖／LOEWE提供
日美混血男歌手慶怜詮釋LOEWE Paula's Ibiza水果系列。圖／LOEWE提供
日美混血男歌手慶怜詮釋LOEWE Paula's Ibiza水果系列。圖／LOEWE提供
日美混血男歌手慶怜詮釋LOEWE Paula's Ibiza水果系列。圖／LOEWE提供
日美混血男歌手慶怜詮釋LOEWE Paula's Ibiza水果系列。圖／LOEWE提供
Puzzle百香果圖案經典小牛皮迷你肩背提包，75,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle百香果圖案經典小牛皮迷你肩背提包，75,000元。圖／LOEWE提供
橘黃色帆布大尺寸日落圖案後背包，32,000元。圖／LOEWE提供
橘黃色帆布大尺寸日落圖案後背包，32,000元。圖／LOEWE提供
澳門賭王千金何超蓮詮釋LOEWE Paula's Ibiza系列。圖／LOEWE提供
澳門賭王千金何超蓮詮釋LOEWE Paula's Ibiza系列。圖／LOEWE提供
粉色西瓜圖案上衣，18,000元。圖／LOEWE提供
粉色西瓜圖案上衣，18,000元。圖／LOEWE提供
西瓜嵌花亞麻毛衣，35,000元。圖／LOEWE提供
西瓜嵌花亞麻毛衣，35,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle西瓜圖案經典小牛皮肩背提包，10萬8,000元。圖／LOEWE提供
Puzzle西瓜圖案經典小牛皮肩背提包，10萬8,000元。圖／LOEWE提供
Iraca棕櫚葉拼小牛皮西瓜大尺寸編織籃，34,000元。圖／LOEWE提供
Iraca棕櫚葉拼小牛皮西瓜大尺寸編織籃，34,000元。圖／LOEWE提供

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