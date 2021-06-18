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生死與時間的巧妙辯證 CORUM Bubble X-Ray

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CORUM Bubble X Ray腕表，全球限量88枚，訂價約14萬3,000元。圖 / CORUM提供。
CORUM Bubble X Ray腕表，全球限量88枚，訂價約14萬3,000元。圖 / CORUM提供。

大「疫」時代，全世界休戚與共，沒有人是局外人。疾病、恐慌、死亡，與生命的距離是如此的貼近，反而提醒了我們存在的意義。崑崙表（CORUM）為慶祝Bubble泡泡系列面世21年，推出全新Bubble X Ray腕表，以透明X光照射的骷髏視覺，帶來哲學提問。

2000年，時任的品牌擁有者Severin Wunderman在當年巴塞爾鐘表展發表了經典的泡泡（Bubble）腕表系列，其中一款腕表便裝飾有帶有死亡聯想的骷髏。出生於比利時的Wunderman其人生經歷也相當曲折。在納粹侵佔波蘭期間，Wunderman曾躲藏在一家視障人士學校之内、直到10歲才移民到美國洛杉磯

西元2,000年時，Severin Wunderman入主CORUM，並重新為品牌多個系列重新再定位，其中廣受市場喜愛的，就是弧形藍寶石水晶鏡面有如泡泡效果的Bubble系列。而Severin Wunderman本身對美術、藝術的喜愛，也讓他成為當時品牌擁有者中，獨具個人魅力的一位。

為了慶祝泡泡表誕生21年、也向Severin Wunderman致意，CORUM推出全新限量版泡泡腕表：Bubble X Ray。巨型的圓拱形水晶玻璃表鏡，將骷髏頭圖案放大，一旦當燈光熄滅或低光源情況時，骷髏頭將發出幽閉詭秘的熒光綠。CO 082自動機芯具有時間顯示功能，並具備動力儲存42小時，藍寶石水晶透明錶底蓋則可欣賞機芯的運作，全球限量88枚，訂價約14萬3,000元。

Severin Wunderman生前的收藏便相當喜愛骷髏。圖 / CORUM提供。
Severin Wunderman生前的收藏便相當喜愛骷髏。圖 / CORUM提供。
Bubble表款靈感來自一只六十年代深海潛水實驗錶，配備超大圓拱形錶鏡，以抵禦深海壓力，也造就今日Bubble X Ray的由來。圖 / CORUM提供。
Bubble表款靈感來自一只六十年代深海潛水實驗錶，配備超大圓拱形錶鏡，以抵禦深海壓力，也造就今日Bubble X Ray的由來。圖 / CORUM提供。
Severin Wunderman在2,000年買下CORUM，雖然在2008辭世，卻為品牌留下可觀的風格影響力與文化資產。圖 / CORUM提供。
Severin Wunderman在2,000年買下CORUM，雖然在2008辭世，卻為品牌留下可觀的風格影響力與文化資產。圖 / CORUM提供。
一旦當燈光熄滅或低光源情況時，骷髏頭將發出幽閉詭秘的熒光綠。圖 / CORUM提供。
一旦當燈光熄滅或低光源情況時，骷髏頭將發出幽閉詭秘的熒光綠。圖 / CORUM提供。

腕表 品牌 洛杉磯

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