生死與時間的巧妙辯證 CORUM Bubble X-Ray

大「疫」時代，全世界休戚與共，沒有人是局外人。疾病、恐慌、死亡，與生命的距離是如此的貼近，反而提醒了我們存在的意義。崑崙表（CORUM）為慶祝Bubble泡泡系列面世21年，推出全新Bubble X Ray腕表，以透明X光照射的骷髏視覺，帶來哲學提問。

2000年，時任的品牌擁有者Severin Wunderman在當年巴塞爾鐘表展發表了經典的泡泡（Bubble）腕表系列，其中一款腕表便裝飾有帶有死亡聯想的骷髏。出生於比利時的Wunderman其人生經歷也相當曲折。在納粹侵佔波蘭期間，Wunderman曾躲藏在一家視障人士學校之内、直到10歲才移民到美國洛杉磯。

西元2,000年時，Severin Wunderman入主CORUM，並重新為品牌多個系列重新再定位，其中廣受市場喜愛的，就是弧形藍寶石水晶鏡面有如泡泡效果的Bubble系列。而Severin Wunderman本身對美術、藝術的喜愛，也讓他成為當時品牌擁有者中，獨具個人魅力的一位。