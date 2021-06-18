DIOR早春雅典大秀佐煙火 Angelababy、Jisoo連線觀賞

DIOR於希臘雅典的帕那辛奈克體育場發表2022早春度假時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向來是個氛圍高手，這次也以400盞燈、20個火盆、55位音樂家的管弦樂隊和72面旗幟，打造壯麗的場景，加上燃放夜空中的燦爛煙火，促成這場華麗大秀。

Maria Grazia Chiuri秉持集體創作（collective creation）的精神，發表91套新作，與當地工藝師Aristeidis Tzonevrakis、Atelier Tsalavoutas工坊、藝術家Christiana Soulou、以及Silk Line紡織工坊等聯手，共同創作精緻奢華的時裝，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）都是看秀嘉賓，在場邊拍照時，安雅還貼心地幫卡拉整理裙襬的流蘇，兩人互動相當可愛，而全球代言人Jisoo、大陸代言人Angelababy則是隔空觀賞直播大秀。