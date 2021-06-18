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星飯店求生記！變身「販」店、「線上版婚宴」大省7成5

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北喜來登將大飯店變成「大販店」，新創意吸引各方話題討論。圖／台北喜來登提供
台北喜來登將大飯店變成「大販店」，新創意吸引各方話題討論。圖／台北喜來登提供

疫情下，星級飯店不停的變化求生存，像是空間變化、宴會轉型到發展雲端超市，甚至高檔牛排也能以「儀式感」走入居家生活。

台北喜來登打出飯店變「販店」的創意，掀起話題。業者擴大The Deli外賣店的營業腹地，將冷、熱熟食移至比鄰的十二廚餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新；冷凍包及烘焙類商品仍維持於The Deli販售。如此一來，空間較The Deli放大2.5倍，自助餐廳桌椅全撤離，原有的取餐檯變身餐盒陳列架，冷熱商品分區分類，搖身一變成了「大販店」。

今年實體宴會很可能回不來了，目前已有半數的新人決定取消婚宴，君品酒店於是攜手婚顧公司「成家」一起轉型，首創客製化「線上宴會」，主攻疫情下想辦理宴會的消費群，推出每人2,980元起、最低2人的線上宴會服務，包含宴會主題企劃、線上主持、音樂規劃、美酒佳餚、線上活動設計等一條龍式服務，以微型版個人外燴方式送至各賓客家中。

外送到府的除了料理與餐具，也可安排驚喜的婚禮小物，讓參與線上婚宴的賓客增添一些樂趣。創新作法是所有婚禮服務100%全數轉為數位化服務，周邊的喜餅可以採用宅配方式、結婚禮金也能線上支付。目前有3款線上宴會包套服務，相較於一般婚禮，線上版婚宴的價格也更經濟，初估最多可省75%。

不只把飯店菜色送上雲端，六福旅遊集團旗下的六福美饌還化身雲端超市，生鮮、蔬菜等食材都能送到家，像是5款飯店級生鮮組合包，有屏東溯源食材龍虎斑、比臉大的雪紋松阪豬、比手掌長的草蝦、美國肋眼牛排、日本生食級干貝等，每組內含6~7樣商品、2千元起；近期再推六福首選蔬菜箱，以599元的超低價掀起搶購熱潮。

此外，星級飯店的頂級牛排也要找出路，晶華酒店集團推出的「晶華美食到你家Take Regent Home」點餐平台，就以牛排為主角，推出「雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」，豪氣地選用約3.5公斤的美國肋眼，只以黑胡椒與海鹽調味，經過調料濕式熟成後，再來一趟有如三溫暖般的特殊爐烤過程，造就外層酥焦淺脆，內層肉色紅潤的柔嫩口感；配以洋芋泥、碳烤蔬菜、沙拉、湯品等，居家餐桌秒升級。

台北花園大酒店的「PRIME ONE 牛排館」即起至8月31日也推外帶分享餐，每份3,888元，適合2至4人共享，包括自製手工麵包、凱薩沙拉佐嫩雞與培根、松露奶油野菇筆管麵、炭烤黑虎大蝦、美國Prime濕式熟成30天老饕牛排12盎司、炭烤盤克夏帶骨里肌豬排，搭配主廚特製馬鈴薯泥及爐烤什錦蔬菜，飯後享用4吋主廚精選蛋糕，在家用餐也很有儀式感。

君品酒店推出居家宴會，在疫情下也能辦喜宴。 圖／君品酒店提供
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台北喜來登變身「大販店」，自助餐廳成了全新購物點。圖／台北喜來登提供
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六福美饌化身雲端超市，嚴選超過50款的五星生鮮及熟食美味陸續上架，還有5款飯店級生鮮組合包，通通可直送到家。圖／六福旅遊集團提供
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君品酒店推出線上婚宴，可讓新人在家結婚，並與久違的親友線上相聚。圖／君品酒店提供
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台北花園大酒店PRIME ONE牛排館首推星級饗宴外帶分享餐，3,888元。圖／台北花園提供
台北花園大酒店PRIME ONE牛排館首推星級饗宴外帶分享餐，3,888元。圖／台北花園提供
晶華美食到你家續推「雙人份厚切爐烤肋眼牛排套餐」。圖／台北晶華提供
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