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夏日的海陸輕奢時光 OMEGA海馬Aqua Terra小秒針腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
38毫米的精鋼表殼搭配橄欖綠色面，生機盎然而睿智。圖 / OMEGA提供。
38毫米的精鋼表殼搭配橄欖綠色面，生機盎然而睿智。圖 / OMEGA提供。

每到夏日，海灘邊的浪潮與鹹香，總令人格外著迷。歐米茄（OMEGA）推出全新海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師天文台小秒針腕表，以經典的闊箭式指針、鮮明果敢的探險精神、新加入的小秒針功能，成為夏日「腕」間的風格之選。

Aqua Terra 150米腕表最早誕生於2002年，其命名方式隱藏了該系列的雙重DNA：Aqua是水、而Terra則是大地之意，正是人類生存、活動的兩大領域，也帶出該系列既能於海邊享樂、也能於陸地展現風格的雙重性格。闊箭型指針則是海馬Aqua Terra系列的另一特點：鮮明三角形的小時指針，即便與時針重疊時也能清楚辨識，加上面盤橫條紋的修飾紋路，則暗示帆船甲板上的柚木紋路，奢華、優渥。

全新海馬Aqua Terra 150米系列同軸擒縱大師天文台小秒針腕表，共包含十款38毫米表款、以及九款全新41毫米表款。最直觀的改變莫過於六點鐘方向的小秒針表盤，而新表盤設計則包括陽光放射紋與雙色夾板紋，其中38毫米的八款採用不鏽鋼或不鏽鋼混合18K Sedna™金，兩款則為18K Sedna™金、並搭配18K Sedna™金自動盤與擺輪橋板；41毫米則同樣具備不鏽鋼、不鏽鋼混合18K Sedna™金以及18K Sedna™金表殼與表帶款式，其配戴者將可選擇藍色與灰色雙色表盤，或銀色與米色雙色表盤，動感而內斂。

無論38或41毫米尺寸，所使用的機芯全數通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）進行的認證測試，表款並附上一張5年保固與大師天文台腕表認證卡。流行或隨如海面、隨浪潮起伏變化，但OMEGA強調的精準與品質，卻在水陸之間、恆常精密，優雅如昔。

OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台小秒針腕表，33萬2,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱38毫米大師天文台小秒針腕表，33萬2,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA獨家的18K Sedna™金，散發奢華、溫暖氣息。圖 / OMEGA提供。
OMEGA獨家的18K Sedna™金，散發奢華、溫暖氣息。圖 / OMEGA提供。
海馬AQUA TERRA 150米系列機芯全數通過METAS認證，並可於透明背蓋中欣賞。圖 / OMEGA提供。
海馬AQUA TERRA 150米系列機芯全數通過METAS認證，並可於透明背蓋中欣賞。圖 / OMEGA提供。
Aqua Terra面盤的橫式條紋修飾，靈感來自甲板上的柚木紋路。圖 / OMEGA提供。
Aqua Terra面盤的橫式條紋修飾，靈感來自甲板上的柚木紋路。圖 / OMEGA提供。
經典的闊箭指針，是海馬Aqua Terra腕表的招牌DNA。圖 / OMEGA提供。
經典的闊箭指針，是海馬Aqua Terra腕表的招牌DNA。圖 / OMEGA提供。
41與38毫米的兩種尺寸，滿足男性與女士對配戴的風格追求。圖 / OMEGA提供。
41與38毫米的兩種尺寸，滿足男性與女士對配戴的風格追求。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，109萬2,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，109萬2,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，20萬5,000元。圖 / OMEGA提供。
OMEGA 海馬AQUA TERRA 150米系列同軸擒縱41毫米大師天文台小秒針腕表，20萬5,000元。圖 / OMEGA提供。

腕表 瑞士

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