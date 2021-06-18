最強香氛品牌瑰柏翠重返台灣！618優惠最低88折

為了防疫，大家都宅在家裡，體重可能也逐漸上升，因此不少人開始實施「168斷食法」，但是168方法在家時很難實施，營養師黃韋堯表示，間歇性斷食考驗意志力與持久力，因此建議可以改用「442飲食法」，在10小時中，4小時、4小時、2小時分段時間中，將所有食物吃完，可以讓大家容易達標。

2021-06-18 11:28