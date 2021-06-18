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最強香氛品牌瑰柏翠重返台灣！618優惠最低88折

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
瑰柏翠重返台灣，官網推出優惠。圖／瑰柏翠提供
瑰柏翠重返台灣，官網推出優惠。圖／瑰柏翠提供

曾經在台灣香氛品牌界，擁有高知名度的英國品牌瑰柏翠Crabtree & Evelyn，宣告重返台灣，開設線上官方旗艦店，也宣布推出618檔期優惠，官網即日起至6月21日，推出全館免運，新客戶首單9折，購買指定系列任選2件88折。

瑰柏翠當年在台灣可說是引領風騷，業績破億，其中當紅商品就是護手霜，每次周年慶優惠都會賣到缺貨，但在2018年底撤出台灣，現在瑰柏翠再度重返台灣。

1972年，旅行家塞勒斯·哈維（Cyrus Harvey）創立瑰柏翠，品牌精神就是探索，從世界各地的冒險中，找到創作的靈感。

618檔期除了免運優惠外，購買園藝大師＋野蘋果系列，任選2件88折，購買全系列商品下單送伊芙琳潔面凝膠15ml、滿1,688元再贈香梨護手霜25ml、滿2,168元再贈伊芙琳手霜75ml。

瑰柏翠園藝大師系列。圖／瑰柏翠提供
瑰柏翠園藝大師系列。圖／瑰柏翠提供
瑰柏翠伊芙琳系列。圖／瑰柏翠提供
瑰柏翠伊芙琳系列。圖／瑰柏翠提供

品牌 周年慶 英國

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